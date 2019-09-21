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謝金燕辣翻紐約街頭！三套MK戰服帥得太犯規

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本月VOGUE封面人物謝金燕，這次挑戰前往四大城市時裝週，最後回到台北做完美落幕，首站出發紐約，姊姊壓軸登場Michael Kors 2020春夏大秀擔任觀秀嘉賓，三套帥到犯規的服裝融合紐約精神，征戰時裝周成為最帥也最搶眼的角色！

#謝金燕中性搭配夾克與單車褲，展現過人時尚感

謝金燕時髦現身機場，準備前往紐約觀賞Michael Kors Collection 2020春季時裝秀時，以LOGO白色上衣搭配針織單車褲，肩披黑色夾克，肩背MICHAEL Michael Kors 2019秋季系列新品 – CECE鉚釘動物紋拼接鍊帶包，搭配一雙黑色低跟軍靴，帥氣又時髦的造型現身機場。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#姐姐辣翻紐約街頭，身穿MK西裝搭配胸衣有夠性感

姐姐謝金燕開啟時裝周之旅，首站便來到紐約。看秀前換上一身滿版MK LOGO西裝套裝，搭配黑色胸衣展現若隱若現的性感，帥氣踏上紐約街頭，預告前往觀賞即將登場的MK大秀，這樣都會的打扮與紐約的都市氣質不謀而合，MMK本季秋季大膽翻玩LOGO圖騰，時髦又前衛的滿版印花不僅出現在服裝上，包括姐姐手上率性拎的Whitney鍊包和黑白老爹鞋，皆以簡單大方的LOGO展現，簡單又街頭時髦感不在話下。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Bella Hadid同套上身，謝金燕時尚辣服受Michael肯定！

至於第三套登場Michael Kors大秀的服裝，姐姐選擇了Michael Kors 2019秋冬秀上，超模Bella Hadid所穿著的同套羽毛西裝外套現身，搭配亮片襯衫與短褲，穿上網襪與厚底高跟鞋，俐落的髮型襯托出姐姐的時髦風範，一登場就秒殺許多攝影機的鏡頭，這套Look同時也是設計師Michael本人所選出最喜歡的五套之一，後台姐姐與Michael合影留念時，Michael還大讚姐姐Gorgeous！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：Michael Kors |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

姐姐謝金燕：時尚就是穿出你的態度!! 

聽過Michael Kors的Céline、Karl Lagerfeld的Chloé嗎？盤點歷史上9次被時尚界遺忘的頂尖設計師大洗牌

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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