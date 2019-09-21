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Tory Burch將黛妃的美搬上伸展台！侯佩岑透露旅行的打包秘訣

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Tory Burch於9月8日紐約時間上午10點在布魯克林博物館Brooklyn Museum舉辦2020春夏時裝秀，因為是一早的大秀，現場還貼心備有精美的早餐，讓觀秀嘉賓彷彿至身室外花園度過陽光輕灑的悠閒早晨，這場秀更邀請到侯佩岑與艾蜜莉布朗兩位氣質兼具知性的女星出席，更加襯托Tory Burch在女性心中的獨特地位。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#現代灰姑娘的傳奇！超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃開場

 伴隨著輕快的音樂，俄羅絲超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃Natalia Vodianova身穿白色細肩帶刺繡上衣和刺繡蕾絲白色長裙，踏著荷葉緄邊灰色麂皮球鞋，輕鬆愜意地為這場時裝秀揭開序幕。在秀場DJ Michel Gaubert的編排下，模特兒在英國新浪潮樂團The Passions的成名曲〈I'm in Love with a German Film Star〉、英國流行音樂二人組Eurythmics〈Never Gonna Cry Again〉和〈Take Me To Your Heart〉的音樂中魚貫出場。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#向偶像黛安娜王妃致敬

2020春夏系列設計靈感來自黛安娜王妃，設計師Tory Burch說：「我從年輕時就很迷她，她是一個時代的指標人物，我欣賞她的勇敢無畏、她的智慧，更重要是她心懷人民。我最崇拜的是她留下回饋社會的遺產，也是我成立基金會和公司一直以來的精神之一。」因此，Tory Burch匯集了英國花園、花卉，以及對80年代的想法，打造出了這麼一個充滿浪漫印花與色彩的系列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#充滿朝氣的色彩溫暖整個春夏系列

從剪裁來看，風衣、開襟毛衣外衫，有著優雅的層次；襯衫寬鬆圓弧的澎袖、合身腰線、Oversized塔夫塔綢蝴蝶結領飾，點綴著80年代的輕鬆繁榮。寬鬆的褲型，如哈倫褲和寬管褲，則展現了都會冷冽的個性。色調上，薰衣草、檸檬和瓜類般的精緻粉彩，混合了奶油色、白色、卡其色、海軍藍和黑色；溫暖的大地色和鮮紅色、亮黃色和電光藍，則洋溢著活力氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#TORY BURCH擅長的印花，這次以清新古典的花束為主

一簇簇盛開的小花與典雅綻放的美麗花束是本系列的印花焦點，充斥著服裝和領巾；條紋和格紋彰顯了經典，動態的模糊花朵印花則增添了低調的復古氣質。清爽光滑的塔夫塔綢、格紋編織透紗，以及彩虹色絲綢立體提花面料，運用面料的質地和光澤將服裝剪裁映襯得更加典雅。華美的刺繡縫製在精細的方型蟬翼紗上，再拼接縫製創造出獨特的新織物，ㄧ塊塊刺繡圖騰方形手絹相互縫製拼貼，將春夏系列點綴得更加活潑迷人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#讓手提包穿上雨衣更可愛

至於哪些是Tory Burch 2020春夏的亮點單品？覆蓋上透明PVC材質的Lee Radziwill手提包和甜美的蝴蝶結裝飾高跟鞋，一出場都很吸引眼球；光滑皮革復古口金鍊帶仕女包、搶眼的水晶戒指和水滴珍珠耳環，更是將此系列襯托得更加完美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#知性兼具優雅的侯佩岑亮麗出席觀秀

許久不見的侯佩岑以一襲蕾絲小黑洋裝搭配黑色長靴，手提Lee Radziwill雙層包，優雅又個性地出席看秀。佩岑表示，覺得這次Tory Burch充滿新意展現出女性不同面向，很多時候對TB的印象是優雅浪漫，同時也展現女性剛強面，溫柔也是一種堅強，能感受到設計師對優雅的詮釋，Tory Burch給了女生很多正面的能量。常需要旅遊的佩岑也聊到旅遊前的打包秘訣，會先寫一個清單幫助快速檢查，然後會帶著很佔空間的東西，就是枕頭！需要一個習慣的枕頭，即使佔空間也要帶，其他東西都好好折整齊，不怕皺的衣服用捲的，或是有些小物可以用夾鏈袋收納就可以裝得很整齊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

美國演員艾蜜莉布朗Emily Blunt穿著磚紅色西裝褲裝，展現帥氣時髦態度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

近期以電影《從前，有個好萊塢Once Upon a Time in Hollywood》以及Netflix影集《怪奇物語Stranger Things》嶄露頭角，同時也是鄔瑪舒曼Uma Thurman女兒的瑪雅霍克Maya Hawke，則以黑色皮衣外套內搭蕾絲上衣和灰色9分褲，性感又摩登地出席盛會。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 圖片：CNI | 來源：Tory Burch |
（完整文章請看VOGUE.com

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