Tory Burch將黛妃的美搬上伸展台！侯佩岑透露旅行的打包秘訣

Tory Burch於9月8日紐約時間上午10點在布魯克林博物館Brooklyn Museum舉辦2020春夏時裝秀,因為是一早的大秀,現場還貼心備有精美的早餐,讓觀秀嘉賓彷彿至身室外花園度過陽光輕灑的悠閒早晨,這場秀更邀請到侯佩岑與艾蜜莉布朗兩位氣質兼具知性的女星出席,更加襯托Tory Burch在女性心中的獨特地位。





#現代灰姑娘的傳奇!超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃開場

伴隨著輕快的音樂,俄羅絲超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃Natalia Vodianova身穿白色細肩帶刺繡上衣和刺繡蕾絲白色長裙,踏著荷葉緄邊灰色麂皮球鞋,輕鬆愜意地為這場時裝秀揭開序幕。在秀場DJ Michel Gaubert的編排下,模特兒在英國新浪潮樂團The Passions的成名曲〈I'm in Love with a German Film Star〉、英國流行音樂二人組Eurythmics〈Never Gonna Cry Again〉和〈Take Me To Your Heart〉的音樂中魚貫出場。





#向偶像黛安娜王妃致敬

2020春夏系列設計靈感來自黛安娜王妃,設計師Tory Burch說:「我從年輕時就很迷她,她是一個時代的指標人物,我欣賞她的勇敢無畏、她的智慧,更重要是她心懷人民。我最崇拜的是她留下回饋社會的遺產,也是我成立基金會和公司一直以來的精神之一。」因此,Tory Burch匯集了英國花園、花卉,以及對80年代的想法,打造出了這麼一個充滿浪漫印花與色彩的系列。





#充滿朝氣的色彩溫暖整個春夏系列

從剪裁來看,風衣、開襟毛衣外衫,有著優雅的層次;襯衫寬鬆圓弧的澎袖、合身腰線、Oversized塔夫塔綢蝴蝶結領飾,點綴著80年代的輕鬆繁榮。寬鬆的褲型,如哈倫褲和寬管褲,則展現了都會冷冽的個性。色調上,薰衣草、檸檬和瓜類般的精緻粉彩,混合了奶油色、白色、卡其色、海軍藍和黑色;溫暖的大地色和鮮紅色、亮黃色和電光藍,則洋溢著活力氣息。





#TORY BURCH擅長的印花,這次以清新古典的花束為主

一簇簇盛開的小花與典雅綻放的美麗花束是本系列的印花焦點,充斥著服裝和領巾;條紋和格紋彰顯了經典,動態的模糊花朵印花則增添了低調的復古氣質。清爽光滑的塔夫塔綢、格紋編織透紗,以及彩虹色絲綢立體提花面料,運用面料的質地和光澤將服裝剪裁映襯得更加典雅。華美的刺繡縫製在精細的方型蟬翼紗上,再拼接縫製創造出獨特的新織物,ㄧ塊塊刺繡圖騰方形手絹相互縫製拼貼,將春夏系列點綴得更加活潑迷人。





#讓手提包穿上雨衣更可愛

至於哪些是Tory Burch 2020春夏的亮點單品?覆蓋上透明PVC材質的Lee Radziwill手提包和甜美的蝴蝶結裝飾高跟鞋,一出場都很吸引眼球;光滑皮革復古口金鍊帶仕女包、搶眼的水晶戒指和水滴珍珠耳環,更是將此系列襯托得更加完美。





#知性兼具優雅的侯佩岑亮麗出席觀秀

許久不見的侯佩岑以一襲蕾絲小黑洋裝搭配黑色長靴,手提Lee Radziwill雙層包,優雅又個性地出席看秀。佩岑表示,覺得這次Tory Burch充滿新意展現出女性不同面向,很多時候對TB的印象是優雅浪漫,同時也展現女性剛強面,溫柔也是一種堅強,能感受到設計師對優雅的詮釋,Tory Burch給了女生很多正面的能量。常需要旅遊的佩岑也聊到旅遊前的打包秘訣,會先寫一個清單幫助快速檢查,然後會帶著很佔空間的東西,就是枕頭!需要一個習慣的枕頭,即使佔空間也要帶,其他東西都好好折整齊,不怕皺的衣服用捲的,或是有些小物可以用夾鏈袋收納就可以裝得很整齊。

美國演員艾蜜莉布朗Emily Blunt穿著磚紅色西裝褲裝,展現帥氣時髦態度。





近期以電影《從前,有個好萊塢Once Upon a Time in Hollywood》以及Netflix影集《怪奇物語Stranger Things》嶄露頭角,同時也是鄔瑪舒曼Uma Thurman女兒的瑪雅霍克Maya Hawke,則以黑色皮衣外套內搭蕾絲上衣和灰色9分褲,性感又摩登地出席盛會。

