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中索正式建交！ 兩國簽署「外交聯合公報」

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▲ 大陸與索羅門群島21日在北京舉行建交儀式。（圖／翻攝　新華社）。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸與索羅門群島吉將於21日在北京舉行建交儀式。（圖／翻攝　新華社）

記者任以芳／北京報導

索羅門群（16日）宣布與台灣斷交，五天後火速與大陸「建交」！大陸國務委員兼外交部長王毅（21日）預計晚上六點後，在北京與索羅門外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）簽署兩國關於建立外交關係的聯合公報。

2019年9月21日，國務委員兼外交部長王毅在北京與所羅門群島外長馬內萊舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

台索斷交，不到一星期，吉里巴斯也宣布跟台灣斷交。民進黨重新執政3年4個月，丟了8個友好國家，超越陳水扁當政8年斷交6國的紀錄。大陸官媒《環球時報》發表社評，台灣將繼續失去現有的邦交國，可能落到零邦交的情況。

▲▼ 美國智庫中華研究所所長郭岩華 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 美國智庫中華研究所所長郭岩華 。（圖／記者任以芳攝）

「假設蔡英文2020連任」，美國智庫中華研究所所長郭岩華接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時也指出，「只要民進黨兩岸政策持續採取敵視態度，北京可能真的會出重手！對於台灣剩下16個邦交國，採取外科手術，目標挖到只剩下個位數。」下一個目標，持續鎖定南太平洋一帶邦交國。

長期以來，美國和澳洲在南太平洋擴張勢力。近年，大陸透過投資「一帶一路」基礎建設，積極在該區域搶地盤，中索建交只是其中一步。大陸看準的是長遠戰略布局，建立軍事基地，以及礦產資源豐富，加上每個太平洋島國在聯合國等國際組織都握有1票，該區域還剩四個國家，是台灣的邦交國，未來都有可能是大陸挖牆角的對象。

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