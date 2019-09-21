　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航ATR4名自訓機師報到！首曝轉職心聲　2020年正式上線執勤

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠航ATR新機隊添生力軍，4名自訓機師正式報到。（圖／遠航提供）

▲遠航ATR新機隊添生力軍，4名自訓機師正式報到受訓，2020年3月上線執勤。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空自2017年起陸續引進ATR新機，機師招募計畫也同步持續進行，今年9月再添生力軍，有4名自訓機師完成報到手續，自16日開始受訓，預計2020年3月正式上線執勤。4名機師也首曝轉職心聲，大方分享他們的圓夢經驗。

現年34歲，原從事貿易的Robert，是這4名自訓機師中最年長的，問起圓夢的心得，他認真地說：「當飛行不是夢想而是理想時，才能堅持下去」。不過他也謙遜表示，自己比別人幸運，因為小時候有旅居國外經驗，因此擁有外語優勢，轉行學習飛行自然不是難事，但還是花了2年多時間，付出非常大的努力才考上自訓執照。

請繼續往下閱讀...

機師TingTing，是遠航機隊中第二位的女姓機師，談起轉職至機師的歷程，她直言真是一趟奇幻旅程。她過去是一位在校教書的國文老師，工作穩定但相對沒有變化，熱愛追求挑戰的她，個性使然，開始報考瑜伽、領隊等證照，後來她心想既然都出國了，就選擇學習飛行。此外，她認為女機師和男機師的差異，在於處理事情的細膩感，這也是女性機師的優點，「會選擇遠航報考原因是每天可以回家，未來結婚後也能兼顧家庭。」

▲▼遠航ATR新機隊添生力軍，4名自訓機師正式報到。（圖／遠航提供）

▲4名自訓機師大方分享轉職心聲、圓夢經驗。（圖／遠航提供

本科系為土木工程，報考前為廚師的Johnny，會選擇當機師，是因為對技術性的事都有興趣，很享受工作帶來的成就感，過去因朋友介紹，開始接觸飛行這個工作，他認為要當機師就該抱有強烈企圖心，盡力通過所有的考核，「假如真的想飛行，抱著平常心，隨時準備好，堅持下去，機會就是你的！」。

最後一位是新聞學系畢業的90後Justin，他笑說，自己想當機師的原因相當簡單，因畢業後就業不久便前往澳州打工留學，回國後毅然決然轉換跑道，踏上學飛之路。

遠航發言人盧紀融副總表示，遠航招募的類別含自訓機師（已具備商用駕駛資格）、退役空軍飛行員及民航機師等。每位新進機師皆經過書面審查，筆試，初試，複試及綜合評量等重重關卡才能正式錄用。

盧紀融認為，機師除了要有流利的外語能力，具備邏輯思維，飛行熱誠以及無人能比的責任感外，還得要有多工思考、危機處理能力及開朗樂觀、積極正向高抗壓性特質。

▲▼遠航ATR新機隊添生力軍，4名自訓機師正式報到。（圖／遠航提供）

▲遠航持續引進ATR新機，到2020年2月將有共9架ATR營運。（圖／遠航提供）

遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共6架上線營運，到2020年2月將有共9架ATR營運。4位新進機師將接受包含地面學科、模擬機、本場訓練及航路飛行等之5-6個月訓練課程，預計於2020年3月可上線執勤。

由於新機仍陸續引進，遠東航空積極延攬更多的優秀人才加入，各職缺及詳細報名資訊可上遠航官網查詢。

ET快訊
中國公開賽／戴資穎大逆轉陳雨菲闖冠軍戰　下周重返世界球后
台南廟會「5白腿妹面癱熱舞」！厭世臉抖動…網笑瘋：神明已退駕
快訊／潮鞋開賣前9分鐘！機車碰撞滑進店…台中逢甲車禍7傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做早餐店！損友常報到「一趟猛吃160」全裝死　他被厚臉皮反咬...網全罵翻

10月「同志驕傲月」系列活動公開了！大家一起來當「好厝邊」

親戚中風住院！媽難過傳「哭臉貼圖」　她驚喊母湯急糾正：還好只有我看到

遠航ATR4名自訓機師報到！首曝轉職心聲　2020年正式上線執勤

台灣最美的是人！20萬缺口1天湧入「還溢出」　基隆家扶解困境

「僅此一次」最美南迴公路通車前封路馬拉松　美景盡收眼底

孩童過馬路每年傷亡破千人！王國材推「頭戴小黃帽」：父母也要學

翻出20年前泛黃日曆！一看潦草字跡「半夜1點47分...」　網秒淚：天是紅的

傳台大、中山大用「海康威視」監視器　潘文忠：會全面了解

雙魚兒路上吼「大便好吃，我想吃大便」　媽驚曝真相惹笑網：可以理解

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

做早餐店！損友常報到「一趟猛吃160」全裝死　他被厚臉皮反咬...網全罵翻

10月「同志驕傲月」系列活動公開了！大家一起來當「好厝邊」

親戚中風住院！媽難過傳「哭臉貼圖」　她驚喊母湯急糾正：還好只有我看到

遠航ATR4名自訓機師報到！首曝轉職心聲　2020年正式上線執勤

台灣最美的是人！20萬缺口1天湧入「還溢出」　基隆家扶解困境

「僅此一次」最美南迴公路通車前封路馬拉松　美景盡收眼底

孩童過馬路每年傷亡破千人！王國材推「頭戴小黃帽」：父母也要學

翻出20年前泛黃日曆！一看潦草字跡「半夜1點47分...」　網秒淚：天是紅的

傳台大、中山大用「海康威視」監視器　潘文忠：會全面了解

雙魚兒路上吼「大便好吃，我想吃大便」　媽驚曝真相惹笑網：可以理解

新北啟動「校園兵役巡迴服務」　助特教生擺脫免役邊緣人

中國公開賽／戴資穎大逆轉陳雨菲闖冠軍戰　下周重返世界球后

《返校》王淨「被莫名髒水潑過」　自掀黑暗面：每個人心中都有方芮欣

貴州好好走／中國第一大！到黃果樹瀑布「洗臉」感受大自然壯麗

2男摩鐵開毒趴迷昏傳播妹　廁所衝刺完又上床…女隔天驚醒怒告

蔡英文3年丟7邦交國破紀錄　張善政：讓我國外交與北韓一樣艱困

買網拍要注意！網購平台個資外洩　2女遭「假客服」詐3萬元

台中拜廟　韓國瑜：歡迎大家來！高雄絕對沒有街頭槍聲大作　

侯佩岑愛鞋推限時訂製　自己當設計師絕不撞鞋

沙巴西亞確定轉戰牛棚　布恩：擔任重要角色

生活熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友..

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回..

最莊嚴開箱！禮儀師裝備陳列　網..

塔巴高低層分離！1張圖看豪雨強..

大豪雨炸北北基！　6縣市警戒

一拿到手就悲劇！iPhone摔..

烤餅乾送同事　卻看到整包躺垃圾..

員工經痛想請假　主管酸：下個月..

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環..

買到iPhone 11機王！他..

翻出20年前泛黃日曆！網秒陷回..

妹子大露「雪乳」蹲路邊烤肉！網..

更多熱門

相關新聞

機師酒醉毆路人　停職賠錢求緩刑

畢業於台大財金系，又考上機師月入20萬，堪稱「人生勝利組」的境遇，卻因酒醉鬧事蒙上汙點…樓姓男子任機師約4年，好不容易熬上華航副機師，卻在2019年7月間與女友吵架灌醉自己後，於公館商圈發酒瘋，不但破壞安全島上反光柱，甚至還攔下路過女騎士，把她壓在地上打洩憤；無辜遭毆的女騎士尖叫哭喊引起警察注意，才終於得救。北院9月20開庭，樓男表示已在9月9日與女騎士和解，希望法官能予以緩刑。

機師連2天罷工　英航損失30億

機師遲未現身　「專業乘客」自願頂替

南崁「空姐村」最受歡迎套房社區　不到400萬可入手

3家國籍航空國內線推「電子登機證」

關鍵字：

遠東航空遠航自訓機師機師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

柴油車加95無鉛　24萬飛了

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

連生4胎又中獎要墮胎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

使用iPhone手機6大壞習慣

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

護士狂玩手機　病人上吊還不知

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面