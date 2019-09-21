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2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

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各美妝品牌推出防曬好物，讓你不變黑，同時還可以幫你省下粉底，到底是怎麼一回事？趕快來一探究竟，這回帶大家看看最新、最有討論度，同時也是回購率最高的清爽水感防曬，不但擁有高防曬效果，有擦竟然跟沒擦一樣的舒爽，讓日本女孩一定要囤貨才能安心！

▲▼ 2019開架5大清爽防曬推薦！水感不黏膩，日本女孩狂推不囤貨不安心。（圖／Bella儂儂提供）

迎接夏天的炎熱、紫外線考驗節節逼近，防曬一直是保養的第一步驟，阻隔紫外線就可以避免很多肌膚老化問題，所以請愛漂亮的女孩們千萬要擦上防曬阿！而且要一定要時常補擦才可以喔！

曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列

▲▼ 2019開架5大清爽防曬推薦！水感不黏膩，日本女孩狂推不囤貨不安心。（圖／Bella儂儂提供）

曼秀雷敦一次推出防曬露及防曬精華兩種質地，讓夏天出遊只管放心玩，做個清爽自在的白皙女孩！擁有SPF50+/PA++++最高防護，卻如化妝水般水潤舒服的質地，一抹肌膚立即感受水感清爽，完全沒有防曬的負擔感，令人一用成摯愛再也變不了心，根本是最強防曬╳極致舒服的雙冠王！再加上日本獨創的「光耐久技術」，能更耐紫外線照射，讓防護效果不輕易打折。

顏質最高的防曬飾底噴霧
 ▲▼ 2019開架5大清爽防曬推薦！水感不黏膩，日本女孩狂推不囤貨不安心。（圖／Bella儂儂提供）

除此之外，擁有顏質最高的防曬「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-薰衣草紫」不僅一上市便讓女孩失心瘋搶購一空，更榮獲台、日網友評鑑No.1臉部防曬，2019年不但強勢回歸，更重磅推出「薰衣草紫-噴霧劑型」，讓女孩只要輕鬆一噴，瞬間解決手臂、大小腿等膚色黯沉不均勻的困擾，夏日穿著細肩帶、短裙也能自信露出白皙美肌。

屈臣氏防曬推薦

▲▼ 2019開架5大清爽防曬推薦！水感不黏膩，日本女孩狂推不囤貨不安心。（圖／Bella儂儂提供）

另外，像是你的好鄰居小屈（屈臣氏）也同步將獨家品牌推出折扣優惠，像是「Divinia零負擔防曬系列」有比較水感清爽的，也有噴霧，多種選擇給不同需求的人使用，而來自韓國的「APRILSKIN魔法雪白防曬棒」及「AHC超涼感完美防曬噴霧」都是口碑好物，來自醫美背景的他們使用起來更安心，就連敏感肌也可以安心使用喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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