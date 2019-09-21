姊姊炸雞店前癲癇發作...善心女出手扶一把　家屬曝後續尋人：想好好謝謝妳

▲原PO阿姨在炸雞店前癲癇發作。（圖／邱小姐授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

人間處處都有溫暖的人情！一名女網友在臉書分享阿姨突然在外頭癲癇發作的故事，還好當時有好心的店長和陌生女協助，阿姨才沒有受到外傷，她和家人也因此發文尋人，「我們真的想好好感謝妳。」

「2位好心人的這份愛我想繼續傳遞下去。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中分享發生在阿姨身上的暖心故事，她表示阿姨15日在桃園的繼光香香雞前買炸物時，突然癲癇發作，還好當時有名熱心女子在一旁伸出援手扶了阿姨一把，以及好心店長相伴，阿姨才沒有受到外傷。

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原PO媽媽邱小姐事後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，當時姊姊發作後，炸雞店的店長便立刻報警和叫救護車協助。考量到姊姊身邊沒有家人朋友，好心的男店長甚至還詢問警方是送到哪間醫院，自己主動冒雨騎車過去陪伴了1個小時，直到姊夫到了才離開。

▲好心的店長（左）主動到醫院陪伴病人直到家屬到來 。（圖／邱小姐授權提供）

邱小姐說，經由店長的轉述，姊姊發作得突然，還好當時身邊有名陌生女子出手相扶，姊姊才不至於受到外傷。

雖然姊姊在21日凌晨還是離開家人去當天使了，但邱小姐還是想向這位善心女子好好道謝，「店長忙著叫救護車和通知警察也沒有注意小姐的特徵，但在姊姊的最後（一段路）是她的幫忙最大。」希望透過文章能聯繫到這名好心的小姐。

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