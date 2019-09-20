「華銀台灣Pay」吃早午餐享20%優惠　9月底截止

▲▼使用華銀台灣Pay在麥味登吃早餐，享現金回饋。（圖／華銀提供）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行與「麥味登」自9月起合作舉辦的「到麥味登用台灣Pay最對你的味」行銷活動，祭出每筆消費享20%的高額現金回饋，而且總回饋金額高達120萬元，一推出即廣受好評。華南銀行表示，因為活動反應十分熱烈，目前額度所剩不多，請喜愛「麥味登」的民眾，在9月底活動截止前多加利用。

華南銀行表示，擁有30年豐富餐飲經驗的「麥味登」，全台各地皆有營業據點，是深受國人喜愛的連鎖早午餐連鎖體系，「麥味登」以「Café &Brunch」的中西方特色飲食，順應現代社會對健康與美味兼顧的餐飲風潮，融合出具有台灣味道的幸福早午餐文化。

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華南銀行指出，希望藉由引進在地化的熱門品牌加入，加速拓展「台灣Pay」行動支付應用場景，讓民眾不論走進哪家店消費，都能用手機輕鬆支付，讓金融服務深入民眾日常生活，達到普惠金融服務目的。

華南銀行力挺政府實現行動支付普及的目標，「華銀支付(台灣 Pay)」不僅能讓民眾在購物消費時快速付款,還可以轉帳、帳單繳費、及所得稅、牌照稅等各項稅款,並持續不間斷地推出各種優惠活動。

以今年度舉辦的行銷活動來說,從國內大型藥妝店—「屈臣氏」滿額回饋、四大超商的「超·即·給·利」活動，到連鎖早午餐體系—「麥味登」，就是要讓消費者在體驗行動支付的同時，也能享受折扣優惠。華銀也預告，後續還會針對「華銀支付(台灣 Pay)」的各種使用場景，推出更多的優惠。