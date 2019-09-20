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女友哭訴被摸屁股！他氣炸...往兄弟臉上灌一拳　對方送醫10天走了

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▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女友被好友摸屁股，他一拳打死對方，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

雖說朋友妻不可戲，但還是有些人認為偶爾玩玩沒關係。四川省攀枝花市一名彭姓男子日前在KTV裡摸了好兄弟（劉姓男子）女友的屁股一把，不料卻被對方一拳直接打死。目前，劉男已被逮捕，案件仍在偵辦中。

綜合陸媒報導，彭男和劉男是相識多年的兄弟，兩人常常玩在一起，而事發就在上個月17日。他們一如往常相約去唱歌，劉男訂好包廂後請彭男他們先去，自己則先去接剛下班的女友，兩人到了以後，他突然發現菸都抽完了，於是請女友先去和朋友們會合。

▲▼彭男摸好兄弟女友的屁股，被一拳打死。（圖／翻攝紅星視頻截圖）

▲彭男摸好兄弟女友的屁股，被一拳打死。（圖／翻攝紅星視頻截圖，下同）

過沒多久，女友突然跟了出來，並向劉男表示想回家了，而劉男則以為女友身體不適，便向朋友們道別後才離開。到家後，女友才向劉男哭訴，「剛才在耍的時候，有人摸我屁股。」他聽完後震怒，立即帶著女友回去現場算帳，想看看到底是誰膽子這麼大。

▲▼彭男摸好兄弟女友的屁股，被一拳打死。（圖／翻攝紅星視頻截圖）

回到KTV後，劉男把他一群朋友叫出來質問說，「剛才是哪個摸我女朋友，站出來，不要當縮頭烏龜！」女友才指著彭男說「就是他」。這時劉男二話不說直接朝對方臉上卯一拳，看他倒地後，又給了一腳，最後被一旁的朋友們拉開。

沒想到，彭男倒地後就無動靜，之後被送往醫院治療，並在加護病房住了10天，最終因腦部受損使顱內出血，導致死亡。目前，劉男已被逮捕，案件還在偵辦中。

▲▼彭男摸好兄弟女友的屁股，被一拳打死。（圖／翻攝紅星視頻截圖）

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