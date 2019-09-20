防治中東呼吸症候群冠狀病毒感染　吳容輝肯定演練成效





記者翁伊森／嘉義報導

因應新興傳染病防治作為，嘉義縣政府20日在嘉義長庚紀念醫院辦理收治「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)」病患實地演習（圖／記者翁伊森翻攝），副縣長吳容輝擔任主席，並邀請疾管署南區醫療網指揮官莊銀清、高屏區醫療網劉建衛副指揮官及南區管制中心副主任陳紫君等防疫先進蒞臨指導。

20日為強化長庚醫院防疫作為及處理疫情的緊急應變能力，縣府特別舉辦收治「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)」病患實地演習，演習中由嘉義縣消防局配合執行後送就醫演練、救護車清消及救護人員防護裝背穿脫演練。

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)為第五類法定傳染病。感染者會有發燒、咳嗽與呼吸急促、通常會有肺炎，部分重症則出現急性腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血等併發症，死亡率約35%。此類疑似病患依規定需送往各縣市應變醫院，而嘉義長庚醫院為嘉義縣指定應變醫院。

▲▼嘉義縣副縣長吳容輝肯定演練成效。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳容輝表示， 長庚醫院在嘉義縣醫療體系佔有相當重要的位置，也一直是縣內醫療體系好夥伴，多年來責無旁貸擔任縣內應變醫院，這次配合辦理新興傳染病實地演練，充分展現醫院應變機制及能力，與衛生局緊密聯繫及配合，盡速提供防疫量能，及早採取必要防疫措施。期望透過這次演練讓更多防疫同仁一旦發生疫情後，能夠做最好的處置。

衛生局長祝年豐說，台灣自從發生SARS事件對防疫的概念越來越重視，藉由演習實際操作的過程，讓大家在疫情發生的應變更為快速。他也呼籲民眾在出國旅遊間有發燒、不舒服等症狀，要立即向衛生局或醫療院所通報並盡速就醫。