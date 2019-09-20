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南山人壽改承攬制…尹衍樑年省218億　蔡玉真：台灣勞健保會倒

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▲▼新版，名嘴蔡玉真。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲蔡玉真。（資料照／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

南山人壽新系統上線後，影響保護權益，遭金管會重罰3000萬，董事長杜英宗被停職2年。南山人壽爭議不僅如此，3年前南山人壽業務改為承攬制，一年減少18.6億元的健保費，等於全民買單。名嘴蔡玉真更指出，連同業務218億的年資也省下，為此被告。

從承攬制到新系統，南山人壽飽受爭議

潤泰集團總統尹衍樑2011年找來時任花旗環球台灣區董事長杜英宗，出任南山人壽副董事長，外界當時擔心沒保險業經驗如何統率南山人壽？但尹衍樑獨排眾議，堅信杜英宗能力。杜英宗還升上南山人壽董事長，薪水從近3千萬元跳升到去年的1億604萬元，光2012年至2018年間，已從南山人壽領走4.4億餘元的酬金。

如今，南山狀況百出，被金管會重罰3千萬元，還勒令杜英宗停職2年。對於南山系統出包，很多人將矛頭指向尹衍樑，工會數度走上街頭要尹衍樑負責。在保險業界也有企業大老私下表示，杜英宗只是尹衍樑一個棋子。

這不是工會第一次對尹衍樑不滿。2016年4月1日，南山人壽2萬1千位業務人員，從僱傭制改為承攬制，引起工會不滿，抗議南山大股東、尹衍樑。

▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

▲尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

蔡玉真多次在電視台與臉書上提到，尹衍樑不只年省18.6億元的健保費，連同業務200億的年資也省了，其他保險公司起而效尤變成承攬制，如此一來，壽險公司完全不負責從業人員的勞健保，那已經快要破產勞保勞退，恐怕更要雪上加霜，南山人壽的問題，將會影響全台灣的勞保勞退。

針對蔡玉真說法，南山人壽表示，多次向蔡玉真解釋南山業務制度從未改變，一直以來都是承攬制，但蔡玉真仍引用南山業務員工會的資料在電視台上批評南山人壽，因此，決定提告。

蔡玉真提到，在財經台討論此事時，尹衍樑的人陳志全來電要求道歉，否則提告，她當時直接回說「要告就告，我不會道歉。」

蔡玉真談南山人壽新系統之亂

3年後，南山人壽發生新系統之亂，遭金管會重罰3千萬，董事長杜英宗被停職2年。蔡玉真18日在臉書上首先提到，3年前杜英宗、南山人壽為了她在節目中聲援南山人壽工會，吿了她兩件刑事誹謗、兩件民事賠償，另外是浩鼎借券放空案，尹衍樑告她一刑一民共六案。

蔡玉真指出，原告南山人壽與杜英宗都輸了，而「我的理由很簡單，如果全台灣保險業務都起而效尤，台灣勞健保非倒不可！」

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲杜英宗。（資料照／記者湯興漢攝）

蔡玉真痛批，這些訴訟用的都是南山人壽的公帑，因為，原告只有大陣仗律師蒞庭，當事人沒出現過，尹衍樑說吿她這些案子是董事會決議，所以，「用公帑吿我絕對是真的，原來他們一直很會花公帑搞東搞西，有人挪用大額保費投資」。

對於杜英宗被金管會停職，蔡玉真表示，「恭喜你，被金管會停權，等於未來兩年的董事長任期沒了！上億年薪希望也不要再出現在南山人壽財報上，不然，我會繼續盯著！」

南山人壽斥資百億的境界系統出包，被金管會開罰3000萬元，連同子公司南山產物共被開罰3600萬元，停辦投資型保單業務，杜英宗被則停止董事與董事長職務2年，20日生效。現在，改換成尹衍樑兒子尹崇堯代理南山董座，外界不免擔心門外漢當家的歷史又要重演。

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