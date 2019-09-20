台灣企銀善盡企業責任　銀髮樂齡計畫挹注中埔偏鄉

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉深坑社區發展協會在今年3月成立社區照顧關懷據點，並且設置C級巷弄長照站，為了讓長輩們得到更完整的照護，深坑社區更結合臺灣企銀的「銀髮樂齡學堂」計畫增建社區廚房，20日舉行「銀髮樂齡學堂」揭牌儀式，副縣長吳容輝、議長張明達、中埔鄉長李碧菁、臺灣企銀董事長黃博怡等人都到場參與揭牌。





銀髮樂齡學堂計畫在全台已成立9處銀髮樂齡學堂，嘉義縣共有兩處，繼布袋鎮東港社區，20日在深坑社區成立第9處，加上公所補助社區廚房相關設施，建立完善的內部設備，讓長輩有更舒適的環境及品質。

深坑社區發展協會理事長邱成佑3月成立社區照顧關懷據點，並設置C級巷弄長照站，號召村莊內的熱心志工一同加入服務行列，提供在地長輩社會參與、健康促進活動、共餐服務、關懷訪視及預防延緩失能照護計畫等服務，並將原本佔用到長輩活動空間的備餐廚房進行改善，讓廚房人員有舒適的空間來備餐，進而提升長輩能到社區據點參與健康促進活動及共餐的意願。

副縣長吳容輝表示，非常感謝臺灣企銀在嘉義縣設立第2處銀髮樂齡學堂，廚房整修完畢、設備齊全，不僅讓長者吃的健康、玩得開心，對於社區的發展也是有相當大的幫助。期盼未來能在嘉義縣建立更多的銀髮樂齡學堂據點。