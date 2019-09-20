客投訴菜裡「白色蠕動」有蛆　餐廳老闆全吃光「有我就拉肚子」！

▲顧客投訴菜裡有蛆，老闆當場將剩菜吃光。（圖／翻攝自《現代快報》）



記者王致凱／綜合報導

大陸一名韓姓男子18日下午在南京黃栗墅服務區用餐時，發現吃到一半的醃蘿蔔裡有無數條白色不明物體，有些還在蠕動，疑似是蛆蟲，立刻找來餐廳負責人質問，並向當局投訴。未料，餐廳蔡姓經理竟當場將剩餘蘿蔔全部吃完，邊吃邊說「如果真有蛆，我肯定會拉肚子。」

《現代快報》報導，投訴的韓先生當天與同伴開車從常州前往合肥，途中在黃栗墅服務區用餐，其中一道菜是涼拌醃蘿蔔。他說，在菜中發現許多細小的白色物體，有的還在蠕動，很像是蛆，「吃得時候沒發現，快吃完的時候發現裡面全是」，讓他頓時感到腸胃不適。

▼顧客發現菜盤裡有白色不明物體，疑似蛆蟲。（圖／翻攝自《現代快報》）



報導指出，該餐廳的營運方式類似食堂，飯菜量均為一人份，放在小盤子裡用保鮮膜封住存放在玻璃櫃中，供顧客自行拿取。餐廳蔡姓經理表示，自己每天都會檢查多次，當天上午10時檢查時，菜裡面沒有發現任何問題，不清楚為何會出現白色物體，「是不是蛆也不好確定，不經過化驗誰也不知道是不是」。

江寧區市場監督管理局湯山分局工作人員獲報後趕到現場，對餐廳進行一系列調查，發現包括營業執照、食品經營許可證、從業人員健康證均符合規定，且廚房中存放的蘿蔔條和食品樣本中，均沒有發現疑似蛆狀物的物體。

由於檢查後並未發現食安問題，市場監管局當場為雙方進行調解。韓先生主張餐廳要賠償他和同伴每人人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元），被蔡經理拒絕。蔡經理說，儘管他不認為食物有問題，但既然對方提出質疑，並表達身體不適，餐廳願意帶他們到醫院檢查，但這樣的賠償金額他無法接受。

調解失敗後，韓先生決定循法律途徑解決，此時蔡經理突然拿起筷子，當場將那盤吃剩的醃蘿蔔全部吞下肚。韓先生質疑他是否在銷毀證據，蔡經理則說，「我相信我們公司（沒有問題），如果真的是蛆，我肯定會拉肚子。」

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▼市場監管局檢查廚房，未發現蛆狀物體。（圖／翻攝自《現代快報》）

