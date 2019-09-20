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日澳舉行「2019武士道守護者」聯合軍演　劍指俄羅斯為練兵F-35暖身

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▲▼日本F-15J。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本F-15J。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

日本與澳洲將舉行「2019武士道守護者」（Bushido Guardian）航空空戰軍演，首次在日本北部舉行。據美國國防部稱，目前有多達150名澳洲皇家空軍（RAAF）人員、7架F / A-18A / B大黃蜂戰鬥機、1架KC-30A多用途空中加油機、1架C-17運輸機、C-130運輸機參加軍演。

綜合外媒報導，日、澳雙方從9月11日至10月8日進行軍演，澳洲的先遣隊將於9月20日抵達，主要軍演地點位在北海道千歲空軍基地與青森縣三澤飛行場，日本方面將出動FA-18 、 F-15J、F-2和一架KC-30A加油機，日本駐紮在北部的日本航空自衛隊（JASD），主要是為了應對俄羅斯的潛在軍事威脅。

根據《外交家雜誌》（The diplomat），澳大利亞國防部長琳達雷諾茲（Linda Karen Reynolds）說，「這是我們兩國之間的第一次進行這種性質的合作，旨在增加我們與日本的實際接觸，日本是一個能與澳洲共同實現區域和平與安全承諾的關鍵伙伴」。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，演習形式上屬於雙邊形式，不排除美國也會參與其中，或者在美國的觀察下進行，演習的主要任務在建立JASD與RAAF的混和航空大隊，一旦發生戰爭，美國空軍可能向戰區集結，但與此同時，有必要強化日本空域的安保，戰時，RAAF將成為鞏固JASD的儲備力量。

▲▼日本三澤基地,日本航空自衛隊,F-35,F35（圖／CFP）

▲日本與澳洲都有裝備F-35，未來的混和編隊軍演可能加入。圖為日本三澤基地F-35。（圖／CFP）

報導指出，這些航空軍演，也許將來會過渡到學習F-35A駕駛技術，澳洲和日本飛行員，可以瞭解三澤飛行場的所有細節，這意味著，澳大利亞-日本「2019武士道守護者」演習並非是把俄羅斯做為潛在的對手，他們的任務是多元的，其目的是，在混成航空隊中做聯合演練，而這個混成編隊，將來可能裝備最新式的F-35A戰機。

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