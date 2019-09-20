嘉縣府、海巡署聯合演練　提升海洋油污染應變及救難效率

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣擁有生態豐富的濕地及漁民賴以為生的海洋資源，為避免不受油污染造成海洋環境危害的影響，縣府一向重視海洋污染防治，嘉義縣環保局與海洋委員會海巡署中部分署第四岸巡隊20日聯手合作在布袋遊艇港辦理「108年度嘉義縣區域聯合搜救暨海洋污染應變演練」，共計動員18個公私機關，達170人次共同參演（圖／記者翁伊森翻攝），期盼經過演練後，如果未來遇到突發油污事件發生時，得以快速有效處置，維護海洋環境品質。

▲▼ 海巡署人員船艦幫忙射水滅火。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣區域聯合搜救暨海洋污染應變演練項目，包括摸擬營業船舶故障引發火災，救災期間民眾落海溺水、船舶滑油洩漏導致油污向港外擴散，再由第四岸巡隊即時救援溺者，消防隊快速抵達現場滅火。環保局協同嘉義縣媽祖環保艦隊船筏布設攔油索，實地演練攔油、汲油、清理殘油、善後處理等應變作業，並利用海保署海洋油污染擴散模式摸擬油污擴散方向進行圍堵。

此外，演練現場還有第四岸巡隊展示多種救生器材及無人機，環保局展示汲油器、主要吸油耗材等，並向觀禮民眾及學童解說，海洋油污染常為船舶因天然災害或人為操作疏失，導致船體本身或所承載的物品損壞，因而洩漏出污染源，造成海域環境污染，海洋生態遭受破壞。

嘉義縣秘書長羅木興致詞中表示，海難油污染事件一旦發生，須相關單位密切配合及時妥善調動應變器材和人力，藉由這次演練加強各單位在海洋污染發生時的應變能力，建立因地制宜應變策略，將污染控制、清理完成，強化整體救災能力，降低海洋環境及漁業經濟損害，儘速解除危機。

海洋委員會副主委莊慶達指出，演練的今天也是國家防災日，除了預防意外災害外，當事件發生時也要有危機處理的能力，相關機關互相協調熟悉應變操作，把災害降到最低。

羅木興說，海洋生態與人類息息相關，嘉義縣是靠海邊的城市，牡蠣養殖面積面積為6.5%，僅次於雲林縣7.9%，顯示嘉義縣對海洋環境與漁業資源相當重要。因此，平時除加強港口及船舶稽查外，並勤加海洋污染應變演練，在突發油污事件發生時，能快速有效處置，維護嘉義縣海洋環境品質。

環保局長張根穆也呼籲，針對造成船舶污染的行為人，將依海洋污染防治法最高可裁罰150萬元，船長及船舶所有人，平時就要落實污染應變演練，備妥充足的應變器材，以備不時之需，在意外污染事件發生時，及時應變處置，以免污染海洋而受罰。