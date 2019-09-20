韓國瑜批蔡英文：拿大罐萬金油「踏死」外交

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／綜合報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交國吉里巴斯20日也與我國斷交，改與中國大陸建交，這是總統蔡英文上任3年半以來斷交的第7個國家，目前台灣僅剩15個邦交國。對此，國民黨總統參選人韓國瑜20日晚間表示，所謂「踏實外交」，看起來就只是一個拿著大罐萬金油的辣台妹「踏死」了我們的外交而已。

韓國瑜透過臉書表示，吉里巴斯與我國斷交，這是一個禮拜之內跟台灣斷交的第二個邦交國，現在只剩下15 個友邦，「我希望中國大陸方面應該正視中華民國客觀存在的事實，在將海峽兩岸的和平及繁榮視為最重要考量的前提下，認知到中華民國邦交的穏固是兩岸和平穩定的基石」。

韓國瑜指出，面對中國大陸的外交壓迫，蔡英文政府所謂的「踏實外交」其實是毫無實際作為的不實空話，自詡嗆辣的辣台妹，其實只有一招，「就是用永遠不變的萬金油藉口：『阿共打壓」』到處抹」，除此之外拿不出任何具體對策，唯有一再刷新自己的無能下限，「整個國家都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？」

韓國瑜提到，面對台灣外交與經濟雙重困境，蔡政府沒有對策、沒有方向、沒有一點點對於自己的治國不力應有的慚愧與惶恐，反觀，當年前總統馬英九同樣面臨打壓，卻可以拿出具體政策迂迴致勝、突破困境。

韓國瑜質疑，如今蔡英文的外交政策到底是什麼？三年多來拿不出來任何一項對台灣有利的具體外交政策或成果，蔡英文到底是顧主權的辣台妹、還是搞「台灣孤立」的斷交總統？

韓國瑜批評，台灣內政外交都奄奄一息，「因為蔡英文政府只會用『阿共打壓』這種萬金油來治國，再辣再嗆，都治不了民進黨治國無能、捍衛主權無力的真正毛病。『踏實外交』看起來就只是一個拿著大罐萬金油的辣台妹『踏死』了我們的外交而已」。