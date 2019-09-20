影／韓國瑜怒批八仙過海　徐國勇南下高雄踢館：政治語言已傷害警察

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄「直播主之亂」連日來動搖治安，市長韓國瑜不滿內政部長徐國勇動作頻頻，甚至進駐高雄，批評這是政治操作、傷害高雄形象，是在演「八仙過海」。對此，徐國勇來到高雄以後，反酸韓國瑜「如果治安好的話，今天就不會有這個事情發生。」





▲內政部長徐國勇20日晚間7點半抵達高雄市警察局慰問 。（圖／記者洪正達攝）

徐國勇20日晚間7點半抵達高雄市警察局，接受媒體採訪時提到，韓國瑜很緊張，「否則為何要換派出所長？他也說再發生就要換分局長？你為何會講這個話，表示這個事件治安真的很不好，所以你緊張了嘛。」

徐國勇批評，韓國瑜不應該用政治操作形容，也不應該講這種話，因為是總統候選人也是高雄市長，「講這種話會不會傷害到員警的自尊與形象？」

▲徐國勇在20日晚間七點半抵達高雄市警察局，接受媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝）

至於韓國瑜講徐國勇南下會傷害到高雄形象，徐國勇反批，「如果你很注重治安，平常就很注重的話，高雄的形象絕對不會受傷害，也就是說，因為這個治安不好，這個事件讓全民感受到竟然有幾十個人，如果你老早就注意的話，我想這個事件就不會發生，高雄的形象就不會受傷」，所以為了挽救高雄市的形象，才特別要求警察來處理這個事情。希望韓國瑜不要用政治語言來傷害警察。

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