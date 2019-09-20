新港奉天宮天上聖母聖駕抵台東　縣長饒慶鈴親臨揭匾

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮天上聖母聖駕與馨護臺灣工作團隊人員三百人，20日上午出發前往台東，由台東天后宮等宮廟接駕，當日駐駕台東天后宮，下午三點由台東縣長饒慶鈴率領縣政府率各單位，於台東天后宮前舉行媽祖蒞臨台東巡安祈福典禮，並由台東縣長饒慶鈴於龍頭車上的匾額舉行揭匾的儀式（圖／新港奉天宮提供），表示新港奉天宮開臺媽祖賜福列車已經正式踏入台東縣。

此次活動，台東天后宮的媽祖將全程陪同新港媽與300多位的騎士一同賜福綠島與台東地區，21日更是將前往綠島，接受綠島信眾的膜拜，此次活動是新港奉天宮天上聖母首次前往綠島賜福平安，預計21日上午抵達綠島南寮碼頭，綠島天后宮天上聖母及綠島島上各宮廟聖駕，綠島鄉長與全體人員前往接駕，隨即三尊媽祖將一同繞行賜福綠島，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，讓新港媽的祝福傳播到全島各個角落。晚上返回富岡後駐駕台東天后宮，奉天宮將會在天后宮舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與台東各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。

▲新港奉天宮天上聖母聖駕抵達台東天后宮，台東縣長饒慶鈴（圖右）替龍頭車上的匾額舉行揭匾。（圖／新港奉天宮提供）

22日上午六點半將再次於台東天后宮前鳴笛出發，繞行台東市區，過程中隊伍更將前往台東大學，將平安帶進校園，希望能夠替台東大學注入一股新的活力並庇祐學子平安、學業進步，並在台東著名的地標「東大圖書館」，中午回到台東天后宮前廣場完成綠島及台東地區的賜福活動。

奉天宮舉辦馨護臺灣騎島平安，是為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，可說是台灣前所未有的創舉，更藉機和離島的媽祖廟作交流，祈求天佑台灣、遠離災害。

▲新港奉天宮董事長何達煌。（圖／新港奉天宮提供）

奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，範圍廣闊，加上信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車；在活動舉辦之前，由以擲茭杯方式、取得媽祖的同意後，開始執行整個祈福活動，新港奉天宮將走出一條保留傳統精神、以及創新文化的風格的「媽祖路」。