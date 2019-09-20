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桃園綠捷開工祈福蔡總統到場　萬美玲批：一年內三次動土？

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▲萬美玲臉書批桃園綠捷一年內三次動土。

▲萬美玲臉書批桃園綠捷一年內三次動土?（圖／翻攝自萬美玲臉書） 

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日陪同總統蔡英文出席「捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮」，國民黨提名桃園區立委參選人萬美玲指出，今天桃園綠線捷運工程進行GC03標的開工祈福典禮，這已是一年來綠線捷運的第三次動土典禮了？

▲萬美玲臉書批桃園綠捷一年內三次動土。

▲萬美玲臉書指出，綠線捷運總經費982.64億，585.2億為地方自籌。（圖／翻攝自萬美玲臉書）

萬美玲於臉書指出，去年綠線捷運八德和蘆竹段分別動工，但近一年工程進度僅有1點多%，不禁讓人擔心完工通車是否一拖再拖遙遙無期。綠線捷運總經費982.64億，鄭市長爭取後中央僅補助397.44億，其餘的585.2億為地方自籌，甚至市府各局處明年度預算還打算刪減15%經費來因應自籌經費，而這些壓力最後都要由全桃園市民共同負擔。

▲萬美玲臉書批桃園綠捷一年內三次動土。

▲桃園綠捷開工祈福蔡總統到場。（圖／市府提供）

綠線捷運是桃園的重大交通建設，希望今天蔡總統來桃園能真正為桃園挹注經費帶來建設，而不是來為選舉造勢，更要理解綠捷對桃園的財政負擔相當沉重，「與其祈福，不如造福」，希望中央給予更多的經費支持，讓綠捷早日順利完工。▲萬美玲臉書批桃園綠捷一年內三次動土。

▲桃園綠捷開工祈福，鄭文燦感謝中央鼎力支持並提供財政挹注。（圖／市府提供）

鄭文燦市長於捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮表示，桃園第一條自辦興建的捷運綠線地下段統包工程正式動工，歷經漫長過程與考驗，感謝中央鼎力支持並提供財政挹注，桃園將努力克服環境因素，挑戰目前國內開挖最深超過40公尺的捷運地下車站，讓未來的G07桃園車站成為三鐵共構的重要轉運樞紐，實現「三心六線」美好願景。

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