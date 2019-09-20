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喝不茫啤酒熱賣！台酒「金牌Free啤酒風味飲料」 每日銷售萬罐

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▲▼台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

▲台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

在酒駕及相關法規訂定日趨嚴格的氛圍之下，針對特定時刻卻有飲酒需求，卻無法盡情暢飲的族群，台酒開發「金牌Free啤酒風味飲料」符合消費者的需求，8月正式銷售，光在7-ELEVEN獨賣，就每日銷售萬罐，甚至供不應求。

台酒8月才剛推出「金牌Free啤酒風味飲料」強調具有啤酒風味及口感，卻無酒精負擔的無酒精飲品，提供消費者外時飲酒的新選擇，所以受到民眾的喜愛。

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根據了解，目前平均7-ELEVEN每家店平均銷售2.5瓶，目前7-ELEVEN有5,000多店，就是幾乎每日銷售萬罐；所以原本首批的準備的1萬5,000箱(每箱24罐）已經銷售一空，另外，原本要做瓶裝的量，也轉作罐裝約1萬箱、為了因應消費者需求，台酒且還向日本下訂單備料，也準備了後續7萬箱滿足消費者。

根據台酒觀察，對於酒精過敏、或者有駕車者等場合等都會喜歡，且幾乎喝了也幾乎沒有負擔，是很好的啤酒「替代品」。台酒表示，與7-ELEVEN的獨家合約大約到年底，明年無酒精、喝不茫的啤酒，就可以全通路上架，民眾就可以在各大通路買到無酒精的啤酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

▼金牌Free啤酒風味飲料。（圖／台灣菸酒提供）

▲▼金牌Free啤酒風味飲料。（圖／台灣菸酒提供）

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