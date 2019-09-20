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尹衍樑36歲兒接南山人壽代理董座　名嘴蔡玉真：能通嗎？

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▲▼杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲尹衍樑（右）當年高薪找來杜英宗（左）掌管南山人壽，如今杜英宗停職2年，改由尹衍樑兒子尹崇堯代理董座。（合成圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽於19日發布重訊指出，由潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任代理董事長一職。尹崇堯年僅36歲，如通過金管會保險局的面試，將會是史上最年輕的保險業董座。對此，名嘴蔡玉真在臉書發文表示，「董事長、總經理都被停權了，尹衍樑派兒子上場，能通嗎？」

蔡玉真的貼文還提到，目前有多家保險公司董事長，是由社會上具有聲望人士，或由大股東、大股東子女來擔任，但上述人士不一定具備保險專業知識，除非公司能提出「足資證明其具備保險專業知識或保險業經營經驗，可健全有效經營保險業務」的事實，否則就不能擔任董事長。

▲▼新版，名嘴蔡玉真。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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▲名嘴蔡玉真。（圖／資料照／記者李毓康攝）

蔡玉真還指出，金管會也更改規定，董監事具專業資格者，從原本至少五分之一，改為至少要三分之一，也就是說具保險專業知識的董監事人數須增加，以提升保險業董事會專業能力，「不是因為尹崇堯是尹衍樑的兒子，就能當南山人壽董事長！」

金管會保險局長施瓊華19日則說，南山人壽要提具符合董事長資格的資歷給金管會認定，儘管現在是董事，當初沒有來認定專業董事的資格，若要當代理董事長，就要認定是否具專業資格，「尹崇堯當過3年南山董事，算是符合資格，但因南山人壽是特殊公司，會請來面試。」

▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。面對金管會的考量，南山人壽則表示會遵照主管機關指示，回歸專業經理人經營，至於代理董事長的程序，南山人壽也將依相關規定辦理。

南山人壽日前因更換境界系統出包，被金管會開罰3000萬元，連同子公司南山產物共被開罰3600萬元，停辦投資型保單業務，董事長杜英宗被則停止董事與董事長職務2年，20日生效。
 

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