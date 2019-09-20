影／我想去拘留所！醉漢求警方「隨便弄點事」...原來只為了進去陪他

記者邱茀濱／綜合報導

「我想去拘留所，你給我出個主意！」山東濟寧先前一名醉漢深夜到派出所，一進門就糾纏警方聲稱想進去拘留所，一開始警方不想理會，只是好心相勸，但他不斷言語挑釁，最後終於如他所願被拘留了15日。經調查後，原來他是「為了兄弟義氣」，想要陪稍早被關進拘留所的朋友，才會選擇使用這種方式，希望被逮捕。

▲山東男求警方要進拘留所。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



綜合陸媒報導，據警方稱，這名醉漢的劉姓朋友在9月3日下午因毆打他人，被處以拘留7日的懲罰，而他就在當天晚上11點30分左右，酒後開車到派出所尋釁滋事，希望進到拘留所陪他的朋友。最後，如他所願被警方拘留15日。

曝光的影片顯示，醉漢光著上身，露出渾圓的啤酒肚，一進派出所就對著警方說「我想去拘留所，你給我出個主意」，途中還指手畫腳對著警方爭論，最後就叼著一根菸坐在椅子上說「隨便弄點事就完了」，這時警方就問他「弄什麼事阿？喝酒了吧？」

他表示自己喝酒了，但不是尋釁滋事，要警方放心，而警方又問「那個車是從哪裡開來的？」他就回「喝酒的地方」。之後醉漢又不斷言語辱罵警方，讓警方火大嗆「你把嘴給我放乾淨點！」隨即將他逮捕，並進行酒測，最後對他處行政拘留15日。

對此，網友紛紛留言表示，「還有這種操作」、「終於如願以償了」、「太牛逼了」、「濟寧人經常講的一句話，真是江湖呀」、「這伙計沒白交」、「有福同享，有難同當啊」、「那裡面的朋友要感動哭了」、「萬一進去不在一個拘留所，那不就虧了」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有