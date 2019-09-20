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全台最敢雜誌！《新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」

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▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）
▲被稱為全台最敢的文化雜誌，也是今年金鼎獎霸主，《Fountain新活水》舉行復刊2週年特展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

由文化總會發行的《Fountain新活水》雙月刊，是今年第43屆金鼎獎獲得雜誌類3獎項的霸主！被稱為「全台最敢的文化雜誌」，角度也相當全面，今（20日）起至10月20日在和平青鳥書店舉辦「復刊2週年特展」。向來挖掘台灣文化的團隊，最新一期9月號走出台灣，主題為「點解香港」，為香港文化與這個夏天的香港精神留下記錄。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）
▲《Fountain新活水》在今年出版界盛事金鼎獎上，一口氣拿下雜誌類3個獎項。（圖／中華文化總會提供）

《新活水》雜誌在今年出版界盛事金鼎獎上，一口氣拿下雜誌類3獎項，翻開過去主題，從同志、挖掘台灣歷史、探討白色恐怖、台灣電影戲劇、遊戲、漫畫、民俗文化⋯等包羅萬象，獲得許多讀者好評，知名作家李昂也稱讚內容「很敢」、紅到海外；而策展人劉真蓉過去曾接受該雜誌採訪，也讚美編輯的角度相當全面。《新活水》甚至成為目前「大學生最熱門的課外讀物」。

請繼續往下閱讀...

復刊滿2年的《Fountain新活水》最新一期9月號，嘗試跨出台灣，以「點解香港：我哋應該一齊補嘅呢堂課（香港為什麼：我們該一起補的這門課）」為主題，持續秉持記錄過去、表現當代，介入未來的精神，為香港文化與這個夏天的香港精神留下記錄。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）
▲最新一期9月號以「點解香港」為主題。

21日起在和平青鳥書店舉辦「《Fountain新活水》復刊2周年特展」分為3個展區，其中「總論」介紹新活水精神，「新」呈現新活水在裝幀設計上的不斷創新，「活」回顧2年來新活水記錄下的人文風景，以及「水」重現編輯企劃雜誌的概念與歷程。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）
▲「《Fountain新活水》復刊2周年特展」目前在和平青鳥書店展出。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）

今（20）日特展開幕式邀請了受訪者、讀者、設計師、作家、攝影師、通路及合作書店等出席，包括作家李昂、導演王小棣、策展人劉真蓉、設計師方序中、作家李屏瑤、攝影師汪正翔、攝影師林政億等都參與分享。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）
▲各界作家、文化人士力挺。

其中近來出版新書《台北家族，違章女生》、號稱「美女作家」的李屏遙也提到，文字工作者通常會面臨現實與理想的問題，稿費每字1元是常態，每字2元已經是奢侈，但是她與《新活水》合作時，很開心能夠兼顧理想與現實，而且在撰寫時非常自由，幾乎不曾被要求刪文。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）

▲▼總編輯羅融分享，雜誌有時候提供的不只是視覺，還會運用不同的油墨印刷，帶給大家觸覺、味覺體驗。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）

除了在和平青鳥舉辦特展，《Fountain新活水》也與全國6家獨立書店串連，以其中6期為主題，於9/20到10/20一個月期間，共同舉辦「主題選書展」，包括以母語為主題的台北台灣e店、以電影為主題的台北田園城市生活風格書店、以民俗藝術為主題的台中新手書店、以歷史為主題的台南烏邦圖書店、以同志為主題的高雄無關實驗書店、以書店為主題的高雄三餘書店。

▲▼ 全台最敢雜誌！《Fountain新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」（圖／記者林育綾攝）

《Fountain新活水》復刊兩周年特展
日期：2019年9月20日-10月20日
地點：和平青鳥書店
地址：台北市大安區臥龍街289號

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