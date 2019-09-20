台南公車輕旅行　來一趟關子嶺溫泉美食節

▲台南市交通局表示，歡迎遊客利用大台南公車路網，配合市府舉辦的關子嶺溫泉美食節活動，泡湯、美食、打卡追劇可以一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南白河區關子嶺溫泉風景區是台灣4四大溫泉地，鄰近地區有知名的水火同源、碧雲寺等景點，鄰近後壁地區菁竂是夯劇「俗女養成記」拍攝景點，台南市交通局表示，遊客利用大台南公車路網，參與關子嶺溫泉美食節，泡湯、美食、打卡追劇一次滿足，遊客可利用大台南公車規劃1日或2日遊，來一趟公車輕旅行。

台南市交通局局長王銘德表示，關子嶺溫泉是屬弱鹼性碳酸泉、天然的泥漿溫泉是台灣知名的四大溫泉，是南台灣最佳泡溫泉的地點之一。關子嶺風景區除泡溫泉外，還有好漢坡、溫泉公園、嶺頂公園、水火同源洞、碧雲寺、大仙寺等知名景點，台南市政府於9月21日起至10月20日止舉辦關子嶺溫泉美食節，並推出一系列的超值優惠專案。

台南後壁菁竂是夯劇「俗女養成記」拍攝景點，菁寮老街內的金德興藥舖、布行、冰店、鐘錶店、聖十字架堂等再次吸引一波追劇打卡熱潮，鄰近的土溝里農村更享有全村都是美術館的美譽。

王銘德指出，關子嶺有假日環狀公車、後壁菁寮與土溝里藝術村間有黃6-1假日公車、再與黃9、黃16-1高鐵接駁公車、大台南公車黃12、13支線、還有新開闢的「俗女養成記」高鐵嘉義站至後壁菁寮的接駁公車，建議遊客可以運用高鐵（嘉義站）、台鐵（後壁站）及大台南公車所構成的大眾運輸路網，搭配關子嶺溫泉節優惠專案，即能輕易的規劃1日或2日遊。