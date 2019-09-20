模擬921大地震救災演練　徐榛蔚授旗特搜隊出征贈加菜金

▲▼花蓮縣長徐榛蔚行前授旗，並致贈2萬元加菜金，預祝此行演練圓滿順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣特種搜救隊參與「108年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」，20日上午6時縣長徐榛蔚在消防局副局長吳兆遠陪同下至花蓮縣消防局行前授旗，並藉由國家防災日演練重要日子，頒發2萬元加菜金，慰勉參與本次辛苦演練的夥伴，預祝此行演練圓滿順利。

明天9月21日是國家防災日，也是921地震屆滿20周年，今日花蓮縣特種搜救隊代表花蓮縣搭乘軍方C130運輸機至台中進行防災演練，縣長徐榛蔚表示，台灣目前發生的災難多朝複合性發展，無論是颱風或是地震生成頻率都非常高，花蓮也因此不斷增能，更成立花蓮縣特種搜救隊來專責救援行動。

徐榛蔚強調，演習視同作戰，除要求參演人員務必以最嚴謹態度進行，並於演練間特別注意自身安全外，也期許藉由這次演練吸取其它縣市更多寶貴經驗及技術，讓本縣特種搜救隊未來在災害發生時皆能成功救出每位待救者，也能完成支援其他國外救災工作使命，發揮遠距大愛精神，。

內政部為推動國家防災日系列活動，20日於台中市辦理大規模震災演練，模擬上午9時21分因大甲斷層錯動，誘發彰化斷層北段發生規模6.8強震所進行各項防救災工作。花蓮縣特種搜救隊接報後，立即依SOP召集30位（含內政部消防署花蓮港務消防隊2員）特搜人員攜帶各式搶救器材，前往花蓮機場搭乘軍方C130運輸機，經由空中運輸趕往台中市頂魚寮運動公園參與一系列動員救援演練任務。