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彰化首例！　民宅圈養觀賞用的雞鴨鵝…感染禽流感一樣全撲殺

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗1處民宅，發現飼養的鵝有死亡情形，送檢後經家衛所檢驗為感染高病原性禽流感病毒，防疫所立即派員進行移動管制，防疫人員於今日完成場內其餘禽隻撲殺清場及消毒工作，計撲殺處理7隻土雞、2隻火雞、3隻紅面番鴨，這是民宅首次因為圈養不同家禽卻爆出疫情，引起動防所的高度重視。

▲彰化北斗民宅養的雞鴨鵝全部感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲彰化北斗民宅養的雞鴨鵝全部感染禽流感，動防所撲殺消毒。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

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▲彰化北斗民宅養的雞鴨鵝全部感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

動物防疫所指出，該民眾原於自家庭院混養觀賞用雞鴨鵝共31隻，因場內鵝隻陸續出現死亡情形，於17日主動向公所獸醫師通報，並由公所獸醫師協助通報動物防疫所，經採樣送檢，確診為高病原性禽流感病毒感染後，今天進行其餘禽隻撲殺清場工作，動物防疫所並將針對該場周圍半徑1公里內之養禽場進行監測採樣工作，並加強周邊環境消毒工作。

▲彰化北斗民宅養的雞鴨鵝全部感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

動物防疫所呼籲時序已入秋，氣溫逐漸降低，日夜溫差大，容易導致家禽免疫力下降，增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

▲彰化北斗民宅養的雞鴨鵝全部感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

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