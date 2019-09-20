花蓮開啟南向交流新頁　包機直飛金邊、吳哥窟2梯次

▲花蓮直飛金邊、吳哥窟包機記者會 開啟兩地交流新頁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府及業者不遺餘力拓展南向業務，歷經多方努力奔波，交通部民航局正式核准10月26日金邊～花蓮～吳哥窟直飛來回五日及11月8日金邊～花蓮～吳哥窟直飛來回五日兩梯次的包機行程，開啟花蓮縣與柬埔寨兩地產業技術、觀光醫療、客家、文化、原住民族交流的新頁。

由於花蓮縣政府受邀參加10月29日在柬埔寨金邊舉行的「亞洲台灣客家聯合總會2019懇親大會暨第三、四屆總會長交接典禮」及「新南向台灣客庄369觀光產業論壇」活動，縣長徐榛蔚感謝明利旅行社董事長許兆麟大力促成本次直航，並盛讚許董事長是花蓮旅遊界的「鐵娘子」，以處事雖溫柔，但是意志卻堅定的精神，推動許多新航線與包機直航。

▲花蓮縣長徐榛蔚強調，花蓮一定要佔有先機，行銷有機農特產品、觀光產業與慈濟醫療技術，打開花蓮在柬埔寨的知名度。

柬埔寨近年來經濟蓬勃發展、進步快速，和台灣社會在70年代經濟奇蹟背景相似，許多國民兼具華語、美語與柬埔寨語的溝通能力，生活水平快速提升，有多位花蓮子弟前赴柬埔寨發展深耕。徐榛蔚強調，花蓮一定要佔有先機，行銷有機農特產品、觀光產業與慈濟醫療技術，打開花蓮在柬埔寨的知名度，也讓台灣成為柬埔寨人出國旅遊的首選。

促成此次包機直航的明利旅行社董事長許兆麟表示，包機成就有賴社會各界共同努力，希望包機能帶來花蓮與柬埔寨的觀光契機，推動觀光熱潮。此次包機是採天空吳哥航空公司A320飛機，每班機共178個座位，共有2梯次，10月26日-10月30日（5天4夜）及11月8日-11月12日（5天4夜）。歡迎各界及鄉親共同參與，以再次提升花蓮國際能見度。

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