全台第一贏地台南深耕循環經濟　黃偉哲：帶動大台南共生、共好及共榮

▲台南市贏地創新育成基地，舉辦「循環奇蹟創新商機」工作坊，以循環經濟為主軸，特邀產官研業師分享循環經濟營運實例及商業策略。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市贏地創新育成基地，9月20日於國立台南生活美學館舉辦「循環奇蹟創新商機」工作坊，以循環經濟為主軸，特邀產官研業師分享循環經濟營運實例及商業策略。

「循環奇蹟創新商機」工作坊分享像是官田化菱角殼為烏金、水庫淤泥改質成為優良建材等，活動吸引超過150名學員報名參加，市長黃偉哲也特別親臨開幕式給予勉勵。

黃偉哲表示，台南市深耕循環經濟已久，長期以來在推動相關政策上不遺餘力，像是持續推動陽光電城計畫，截至2019年8月底，預估年發電量13億5383萬度，可供37.2萬戶年家庭用電，年減碳量約75萬噸，推動成果為全國第一，且獲得第3屆APEC－低碳示範城鎮金質獎，期望政府與民間共同營造對環境更友善的綠色城市。

黃偉哲也鼓勵學員藉由這次課程，將學術理論轉化成實際的商業及獲利模式，也期許贏地完工後，藉由軟硬體的完善，整合相關資源打造創新產業生態系並鏈結國際，進而成為南部地區創新創業樞紐，帶動大台南共生、共好及共榮的發展。

經發局長郭阿梅表示，贏地未來將持續廣徵新創團隊，並透過專家學者徵選優秀團隊，現在各項輔導措施也已邁入軌道，持續透過建立官方網站及社群網站，提供贏地活動課程及創業資源，並建立服務生態系統，鏈結各領域專家及其他合作夥伴的資源，進行諮詢、行銷、規劃、企業協作到資金及技術的媒合。

郭阿梅進一步表示，贏地整修工程順利於2019年8月開工，預計2020年4月完工，基地未來將提供團隊進駐，更有直播攝影室，提供團隊產品宣傳拍攝使用，啟用後將加強招募新血進駐，持續培育、陪伴新創家穩健發展，輔導客群更從「新創類別」拓增「企業二代」，鏈結周邊新創育成基地及民間企業共同合作，並藉由軟硬體的完備，吸引各地優秀新創人才於台南落地生根發展，為台南培育國際化人才，帶動區域整體的經濟發展。