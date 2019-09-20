詐騙集團盜用臉書LINE帳號詐財　警1天內逮獲車手、幹部3人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局19日在超商察覺李姓男子形跡鬼祟，盤查後發現竟是詐騙集團車手，在其租屋處起出金融卡、存摺、手機與37萬餘元等詐騙證物，隨後陸續循線查獲劉姓車手與蕭姓幹部到案，一天之內逮獲詐騙集團3人到案，警方查出，該集團分工細密，盜用臉書與LINE帳戶進行「拍賣、購物」詐財，呼籲市民上網購物前要謹慎查證，以免上當受騙。

▲桃園市警局局長陳國進（右三）20日向中壢分局偵破詐騙案有功人員慰勉致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局19日在超商查獲李姓車手形跡可疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，19日上午10時許，中壢警分局在轄區內超商巡邏時，發現李姓男子正在ATM反覆提領現金，經盤查後李坦承為詐團車手，員警隨即在李男租屋處起出金融卡15張、存摺13本、手機5支、現金37萬5000元，均為詐騙證物。

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團劉姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



李姓車手隨後供出詐團第二層相關幹部資料，晚間20時查獲詐團幕後劉姓男子到案，他是車手中的帶頭者，晚間21時30分許再循線逮捕詐團第三層蕭姓男子到案，他則是詐團的幹部核心人員。

中壢警分局偵查隊長林國基指出，詐騙集團近來常盜用臉書、LINE等通訊軟體帳號，以「拍賣、購物」方式向不知情民眾進行詐騙，常利用民眾貪小便宜心態誘騙上鉤，再使用盜來帳號向受害民眾聯繫，談妥交易細節與誘騙對方匯款後，就封鎖或藉故遲不發貨，受害民眾查證後才知道碰上詐騙集團。

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團蕭姓幹部到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局長陳國進20日趕往中壢分局慰勉破案有功人員，警方則提醒民眾，網路訊息宜小心過濾，如有疑義可撥打110或165專線查證，發現在ATM前有異常提領現金行為者，比如同一人拿不同卡片重複提領，或短時間經常出入提領，請及時向警方檢舉反映，以利警方及時查獲，確保被害人可能遭詐騙的血汗錢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►桃捷綠線工程開工 蔡英文：中央地方齊心完成三心六線願景

►無照上國道「逼車又急煞」 後車翻覆傷重死…惡男判過失致死

►吉里巴斯與我斷交 蔡英文：中國用各種方式干預選舉