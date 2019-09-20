　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙集團盜用臉書LINE帳號詐財　警1天內逮獲車手、幹部3人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局19日在超商察覺李姓男子形跡鬼祟，盤查後發現竟是詐騙集團車手，在其租屋處起出金融卡、存摺、手機與37萬餘元等詐騙證物，隨後陸續循線查獲劉姓車手與蕭姓幹部到案，一天之內逮獲詐騙集團3人到案，警方查出，該集團分工細密，盜用臉書與LINE帳戶進行「拍賣、購物」詐財，呼籲市民上網購物前要謹慎查證，以免上當受騙。

▲桃園市警局局長陳國進（右三）20日向中壢分局偵破詐騙案有功人員慰勉致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局局長陳國進（右三）20日向中壢分局偵破詐騙案有功人員慰勉致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局19日在超商查獲李姓車手形跡可疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局19日在超商查獲李姓車手形跡可疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，19日上午10時許，中壢警分局在轄區內超商巡邏時，發現李姓男子正在ATM反覆提領現金，經盤查後李坦承為詐團車手，員警隨即在李男租屋處起出金融卡15張、存摺13本、手機5支、現金37萬5000元，均為詐騙證物。

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團劉姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團劉姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓車手隨後供出詐團第二層相關幹部資料，晚間20時查獲詐團幕後劉姓男子到案，他是車手中的帶頭者，晚間21時30分許再循線逮捕詐團第三層蕭姓男子到案，他則是詐團的幹部核心人員。

中壢警分局偵查隊長林國基指出，詐騙集團近來常盜用臉書、LINE等通訊軟體帳號，以「拍賣、購物」方式向不知情民眾進行詐騙，常利用民眾貪小便宜心態誘騙上鉤，再使用盜來帳號向受害民眾聯繫，談妥交易細節與誘騙對方匯款後，就封鎖或藉故遲不發貨，受害民眾查證後才知道碰上詐騙集團。

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團蕭姓幹部到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局19日查獲詐騙集團蕭姓幹部到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局長陳國進20日趕往中壢分局慰勉破案有功人員，警方則提醒民眾，網路訊息宜小心過濾，如有疑義可撥打110或165專線查證，發現在ATM前有異常提領現金行為者，比如同一人拿不同卡片重複提領，或短時間經常出入提領，請及時向警方檢舉反映，以利警方及時查獲，確保被害人可能遭詐騙的血汗錢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►桃捷綠線工程開工　蔡英文：中央地方齊心完成三心六線願景

►無照上國道「逼車又急煞」　後車翻覆傷重死…惡男判過失致死

►吉里巴斯與我斷交　蔡英文：中國用各種方式干預選舉

ET快訊
快訊／「善胃得」含致癌成分　同成份年吞8千萬顆！即刻預防性下
台東岸邊撿西瓜石...他扭頭驚見「海洛因磚」海上狂漂　25塊
差一天來世上！殯葬員送「睡著的前世情人」進火化場　爸蹲地潰堤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙集團盜用臉書LINE帳號詐財　警1天內逮獲車手、幹部3人

調包尿液成功躲檢驗！毒蟲打電話「向友炫耀」　巧被警監聽當場抓包

1槍7彈廟公竟藏天公爐底下　還借給麻吉欠債跑路防身　

台東岸邊撿西瓜石...他扭頭驚見「海洛因磚」海上狂漂　25塊價值6千萬

老婆被起底是PTT神級正妹！連千毅寵孕妻「加薪10萬元」

打擊直播主亂象！屏檢指揮警調+刑事局南打大出擊…逮獲17人到案

吳子嘉贏了！質疑台鐵千億列車弊案…不起訴：喚起大眾注意公共事務

「頭真的好痛」！男坐草叢狂揮開山刀自砍　頭顱血肉模糊慘死

直播男想賺「斗內」！要求國中小女友自拍半裸照…沒分錢鬧翻

阿兵哥床戰14歲小女友！傳「ㄞㄞ暗號」：外面摩擦就好...被抓包急撇：我沒有

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

詐騙集團盜用臉書LINE帳號詐財　警1天內逮獲車手、幹部3人

調包尿液成功躲檢驗！毒蟲打電話「向友炫耀」　巧被警監聽當場抓包

1槍7彈廟公竟藏天公爐底下　還借給麻吉欠債跑路防身　

台東岸邊撿西瓜石...他扭頭驚見「海洛因磚」海上狂漂　25塊價值6千萬

老婆被起底是PTT神級正妹！連千毅寵孕妻「加薪10萬元」

打擊直播主亂象！屏檢指揮警調+刑事局南打大出擊…逮獲17人到案

吳子嘉贏了！質疑台鐵千億列車弊案…不起訴：喚起大眾注意公共事務

「頭真的好痛」！男坐草叢狂揮開山刀自砍　頭顱血肉模糊慘死

直播男想賺「斗內」！要求國中小女友自拍半裸照…沒分錢鬧翻

阿兵哥床戰14歲小女友！傳「ㄞㄞ暗號」：外面摩擦就好...被抓包急撇：我沒有

金鐘54／921日搜救隊志工「愛上台灣」一待20年　蔭山征彥入圍男配想回鹿谷

林子偉20日回到台灣　等待紅襪同意參加亞錦賽

咳嗽2個月沒好！小心「菜瓜布肺」有3症狀　醫聽呼吸：像撕開魔鬼氈

中職／台灣樂天新隊名、隊徽曝光　跟日職樂天金鷹一樣

馬大偉解盤／國民@馬林魚 「挺」莊　買國民讓1.5分

泫雅舞跳一半「掀裙露底褲」！　PO文反擊酸民…網批：露屁股算表演？

LSE圖書館半日遊：蔡英文總統論文讀後感

減脂餐也能很好吃！2大公式讓沙拉美味又健康　放心吃輕鬆瘦

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

中職／斷棒擊傷球迷　陳子豪：不是故意、當下盡力跑壘

社會熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二..

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」..

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷..

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵..

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大..

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣..

警煞到越南版新垣結衣　不捨貼文..

東大門夜市攤被砸　裸男偷吃毀1..

救護車闖紅燈撞死騎士　車上病患..

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼..

遭質疑仿冒品！連千毅發3聲明喊..

夫出差3天　驚聞妻死在好友床上

韓國於震怒有效　槍擊案嫌犯被逮

更多熱門

相關新聞

「老婆生產 我在吸毒」 一口毒 就是一輩子 他們與毒癮拔河的人生｜行動法庭 第31集

從上個世紀起毒品在世界各國蔓延起來，台灣也不例外，根據法務部的資料，去年檢警調等六大查緝系統就查緝到6122公斤的純質毒品，比起3年前查到的4840公斤的毒品多了近30%，另外目前全國監獄收容的收刑人，有大約一半將近三萬人是毒犯，可見毒品泛濫問題有多嚴重。 行動法庭邀請到曾經吸毒後來戒毒成功，目前在亞杜蘭關懷協會協助戒治就毒的秘書長林明亮林先生，還有對戒毒有相當研究的台北市立聯合醫院昆明院區的陳亮妤陳醫師，還有對毒品問題，相當專精的法務部主任檢察官聶眾聶主任，一起來討論毒品的問題。

假司法官詐150萬存摺　才開領就被抓

供隨時執法！休班港警獲佩「伸縮警棍」

關起門來的不正訊問 威脅、利誘的「被自白」說了多少實話？｜行動法庭 第30集

勇警追可疑車殉職　基層：最難的叫放棄

關鍵字：

警方查獲詐騙集團車手幹部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面