危險鬆土持續清理！台8線慈恩災害路段　持續夜間預警性封路

▲由於坡頂仍有大量浮石及危險鬆土需持續清理，考量用路安全及夜間視線不佳，持續實施夜間預警性封閉。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局20日下午表示，中橫台8線131k慈恩災害路段，雖經初步人工刷坡，但坡頂仍有大量浮石及危險鬆土需持續清理，太魯閣段考量用路安全及夜間視線不佳，仍需持續實施夜間預警性封閉道路，將於下周一23日視情況評估是否可開放夜間通行。

21-22日〈星期六、日）配合上邊坡持續搶修復建需要，現場以人員警戒管制通行每2小時放行10分鐘；18時放行結束後，封閉台8線116k~153k關原至洛韶路段。

另為配合台8線125.4k災害復建管制，131k於下周一23日白天開始改為每2小時逢半點放行10分鐘（07:30、09:30、11:30、13:30、15:30、17:30），行駛期間請保持車距並留意車前狀況。

公路總局呼籲，時值汛期，山區常有短時強降雨及長延時強雨，道路邊坡較不穩定易發生坍方落石，路況亦難以掌握，如非必要避免進入山區。 請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並隨時注意收聽廣播訊息，以掌握最新路況。