「永新幸福農場中途之家」揭牌　黃偉哲：為迷途知返復歸者找新活路

▲台南市政府舉行「永新幸福農場中途之家」揭牌儀式，台南市長黃偉哲等人到場參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極推動毒品防制工作，並協助藥癮者重新回歸社會，9月20日台南市毒品危害防制中心、台南市衛生局、台灣更生保護會台南分會、基督教更生團契，共同舉行「永新幸福農場中途之家」揭牌儀式。

由幼兒園小朋友帶來反毒舞蹈、詩歌獻唱揭開活動序幕，市長黃偉哲、衛生局黃文正副局長、台南地檢署林錦村檢察長、台灣更生保護會台南分會宋俊明主委及基督教更生團契張忠誠董事共同揭牌，一起為反毒宣誓。

黃偉哲市長表示，毒品危害個人、家庭、社會的影響，也是一項國安問題，感謝各單位的合作，從司法、台南市政府、民間團體三層面，攜手為藥癮者的復歸社會而努力。

市長黃偉哲進一步說明，台南市整合政府與民間資源，協助民間團體設立中途之家，讓出監後有心戒癮的藥癮者進入中途之家，作為回歸社會之生活銜接，強化戒毒信念，希望藉由中途之家的陪伴，讓迷途知返的人走出陰霾、活出新的生命。

衛生局表示，「藥癮」是一種慢性病，藥癮者受到藥物的控制及荼毒，如同腦病變的病人般，越是受到負向的對待，越是將他們拉進惡性的循環裡，讓想改過向善的人，容易自我放棄而再次使用毒品。透過幸福農場中途之家活動及課程安排，讓藥物成癮者恢復身體、心理及社會生活等全方位的重建，幫助藥癮者能夠親手做工，不吃閒飯，在農場自立生活，強化戒癮信念，擺脫毒品綑綁，達到生活安定，復歸社會的目的。

台南市毒品危害防制中心提供專業的服務與諮詢，並舉辦多場藥癮者家庭支持活動及戒癮講師分享講座等，歡迎電洽24小時免費戒毒諮詢專線：0800-770-885（請請您 幫幫我）毒防中心專人可提供諮詢及戒治服務。臉書粉絲頁https://www.facebook.com/antidrug.tainan 訂閱最新反毒資訊及了解相關活動。