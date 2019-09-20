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2019全國古蹟日週末登場！　立法院21日對外開放參觀

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▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）

記者林銘翰／台北報導

為響應「全國古蹟日」活動，立法院於21日上午9時至下午5時（中午不休息）將再度對外開放，除了配有專人解說議事運作與歷史脈絡，今年也首度開放議場二樓旁聽席，提供到場的民眾參觀，親身體驗院會的臨場感。

2019年全國古蹟日9月21日、22日登場，文化部長鄭麗君、屏東縣長潘孟安及各縣市代表18日在屏東勝利新村以拼圖方式拼出全國古蹟日地圖，揭開序幕。鄭麗君表示，「再造歷史現場」是文化部的重要政策，目前文化部也已核定20縣市、共30案的再造歷史現場計畫。

▲▼「2019全國古蹟日」文化部長鄭麗君在屏東勝利新村揭開序幕。（圖／記者林育綾攝）

▲「2019全國古蹟日」由文化部長鄭麗君在屏東勝利新村揭開序幕。（圖／記者林育綾攝）

立法院秘書長林志嘉表示，立法院前身為日治時期台北州立第二高等女學校，建物緣起考據為日治時期大正八年(1919年)，並於昭和10年(1935年)整建，國民政府撥遷來台後，一度作為台灣省政府農林廳辦公所。1960年省農林廳搬遷至中興新村後，立法院由中山堂進駐至此，此後成為國家最高立法機關所在地，除了是國家議事場域、重大法案催生地，也持續接待外國元首、國會議長、政要等，更與各國簽署過許多重要的國會協議。

此外，立法院更於106年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築。立法院長蘇嘉全上任後，以落實開放的國會、人民的國會與專業的國會為職志，為響應每年九月第三周「世界古蹟日」，立法院今年與總統府、台北賓館、行政院及監察院等政府機關同步於9月21日共同開放參觀。

林志嘉說明，古蹟日參觀活動截止時間為下午5時，當日民眾欲進入立法院參觀請配合注意事項，攜帶附有照片之個人身分證明文件 (如身分證、健保卡或駕照等)，直接到達立法院中山南路大門服務處，現場排隊安全檢查後就可由正大門進入院區參觀，並繼續開放至已排隊民眾全部參觀完畢為止，當天現場也準備了一千份精美紀念品致贈參觀民眾。

另外，林志嘉也提到，立法院也擴大開放位於台中霧峰的「立法院台灣省議會紀念園區」供民眾參觀，目前由霧峰農會經營的「議蘆會館」，為配合此次活動9月20日至23日三日入住者，每房可獲贈精緻特產霧峰香米一包，歡迎民眾前往。

最後，林志嘉也提醒，本周末立法院敞開大門歡迎民眾蒞臨，不僅能夠一覽古蹟建物與議場外觀的歷史風華，見證立法院國會改革及國會外交成果，同時也可以前往位於霧峰的台灣省議會紀念園區，來一趟充滿民主意義的知性假期。

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