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救護車載病患闖紅燈！屏東男直行「噴飛慘死」…家屬見屍崩潰

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記者鄒鎮宇／屏東報導

屏東日前發生一起救護車撞人意外，一名駱姓男子駕駛救護車、護送病患時，在屏東縣立運動公園前闖紅燈撞上70歲鍾姓騎士，導致對方傷重不治，事後駱男也被因業務過失致死罪嫌送辦。

警方表示，22歲的駱姓駕駛15日下午2時駕駛救護車，載著病患前往高雄醫院就醫，行經屏東縣立運動公園路附近、屏東麟洛國中前時，因闖紅燈撞上直行的鍾姓男騎士，雖然民間救護人員立刻對鐘男CPR，但仍回天乏術。

▲▼救護車載病患闖紅燈！屏東男直行「噴飛慘死」…家屬見屍崩潰。（圖／東森新聞）

▲駱男駕駛的救護車闖紅燈，撞上鐘姓男騎士。（圖／東森新聞）

▲▼救護車載病患闖紅燈！屏東男直行「噴飛慘死」…家屬見屍崩潰。（圖／東森新聞）

▲鐘男當場沒有呼吸心跳，急救無效身亡。（圖／東森新聞）

駱男表示，他經過路口時有鳴放警報警與警示燈。對此，警方指出，將調閱路口監視器畫面，調查鐘男是否有採取避讓，讓救護車先行；另外，也需調查救護車通過路口時，是否有減速、提醒其他車輛，詳細肇事責任還有待釐清。

據《東森新聞》報導，救護車內病患的女兒表示，她因父親身體不適，立刻請民間救護車幫忙，在送往高雄醫院的途中發生車禍，隨後民間救護車又再派遣一輛救護車，將爸爸送往高雄醫院。

救護人員表示，發生車禍後她們立刻下車，發現鐘男沒有呼吸心跳，立刻幫傷患進行CPR。事後，鐘男家屬也質疑，救護車值勤的過程中是否有疏失。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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