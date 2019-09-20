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越南也可以喝到「金牌台啤」等系列！　台酒以經銷、委託代工進入越南

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▲▼台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

▲台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

因應新南向市場商機，台灣菸酒公司近年除了積極推廣台灣啤酒、威士忌、泡麵等相關熱銷產品外，台灣菸酒董事長丁彥哲表示，台酒也找到新的方式讓台灣的啤酒可以打入越南的市場，就是將採取授權經銷以及委託代工模式進入越南啤酒市場。

根據了解，台灣菸酒將以啤酒像是「金牌台啤」、微醺系列等產品先進入越南，未來在越南甚至是東協國家，都可以喝得到台灣來的啤酒。

請繼續往下閱讀...

為了要突破高關稅的問題，稅率甚至高達35%，台灣菸酒公司一直思考要如何打進越南市場，甚至是擴及東協國家。原本台灣啤酒有意設立分公司，不料卻因為國籍上的問題設置據點的計畫停擺。

台灣菸酒思考其他形式，計畫已授權經銷委託代工模式進入越南市場，突破高關稅的門檻，進而延伸市場的廣度，拓銷至東協及其他國家。

丁彥哲表示，台啤也曾經思考過，如果改以授權經銷、委託代工的方式進入越南市場，一樣可以解決高關稅的問題，且還可以降低設置據點的費用。

現在也已經有對象在挑選，但是丁彥哲表示，重點在於通路，越南很不同最大的通路並非全家、小七這種便利商店，而是當地的通路，所以確實代工廠已經有1、2家屬意的人選，但是通路則還要談。

越南是亞洲第三大啤酒銷售市場，台酒將以此據點為發展基地，以「金牌台啤」、微醺系列等啤酒產品為主力商品，打入越南市場，並拓銷至東協其它國家，使台灣啤酒於國際市場上更上一層樓。

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▼金牌台啤。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼金牌台啤。（圖／記者吳靜君攝）

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