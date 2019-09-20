iPhone最搶手機型出爐　電信商統計：iPhone 11 Pro系列銷售量6成

▲根據電信商統計，今年iPhone 11 Pro系列銷售量就佔了6成。（圖／中華電提供）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone新機今（20）日開賣，根據中華電與台灣大銷售資料統計，iPhone 11 Pro系列最熱銷，銷售量就佔了6成，而價格親民的iPhone 11銷售量為4成。

另外，中華電也指出，在iPhone 11 Pro系列方面，以容量256GB為銷售大宗；iPhone 11則是以128G最為搶手。此外，前3名的熱門銷售機型分別為「iPhone 11 128GB黑」、「iPhone 11 Pro Max 256GB金」、及「iPhone 11 128GB白」，顯示iPhone的經典色仍是主流，不過蘋果今年推出的新色「夜幕綠」人氣爆棚，客戶詢問度也是居高不下。

另一方面，中華電也提醒果粉，中華電信於iPhone11全機型開賣首3日(9月20日至9月22日)舉辦的加碼抽活動，總價值最高達20萬元，給果粉與眾不同的禮遇。

˙同時申辦iPhone11全機型優惠資費與AppleCare+，可抽AppleCare+等值的行動帳單折抵金5,800或7,800元，共11名。

˙申辦iPhone11全機型優惠資費，抽價值相當於iCloud儲存空間200GB方案一年免費的行動帳單代付折抵金，每月最高90元共1年(總計1,080元)，共111名。

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