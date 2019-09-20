1槍7彈廟公竟藏天公爐底下　還借給麻吉欠債跑路防身　

▲天公爐底藏槍彈，廟公被抓了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署偵防分署彰化查緝隊，日前前往雲林虎尾追查張姓毒蟲，起出海洛因、安非他命等毒品，以及改造手槍1把、子彈7顆；追問毒蟲槍枝來源，張男供稱是「向廟公借槍」，原來曹姓廟公是他的好麻吉，張男在外面欠錢躲債主，就跑來廟裡住，廟公把改造槍枝藏在天公爐，沒想到全被供出露餡了！

廟公向彰化查緝隊員供稱，當初避免槍枝被查緝到，用布把槍跟彈包起來，全部放在天公爐裡面最底層，想說最危險的地方就是最安全的地方，應該沒有人會察覺，上面再用厚厚的香灰蓋住，沒想到張男跑路，向他說要借槍枝，才從香爐底層拿出來，沒想到被檢警發現逮個正著。

▲天公爐底藏槍彈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廟公藏槍又借槍將神聖的廟宇殿堂用來吸毒，讓得知的民眾都不可置信，沒想到他當廟公，天天求神拜佛的祈求平安，荒唐的行徑讓神明得知也無法保佑，如今鑄下大錯，想要挽救也為時已晚。

彰化查緝隊副隊長譚楚萍表示，曹男坦承持有槍彈，也同步採尿驗毒，訊後將曹嫌以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，是否還有其他同夥，也將持續往上溯源清查槍枝的及毒品的來源。

►點我超越韓國愉快體驗

【其他新聞】

►順澤宮冠軍神帽 辣台妹蔡英文也有一頂！支持者排隊領取轉贈

►影／柴油休旅進加油站喊「加600元」 女工讀生照做卻加汽油…噴飛24萬元