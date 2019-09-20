新竹彩虹文化祭周末登場　打造北大公園成彩虹馬戲團

▲2019新竹彩虹文化祭，本周六21日在北大公園登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2019新竹彩虹文化祭，將於本周六21日在北大公園繽紛登場，除了有彩虹野餐、跨界影展、點亮迎曦門等活動外，今年以馬戲團的主題希望透過歡樂慶典與性別議題的結合，來達到教育推動與倡議行動。

風城部屋表示，邁入第9年的新竹彩虹文化祭，已成為市民的共同記憶，無論是前一晚的彩虹點亮迎曦門還是當天的性別園遊會都提供了新竹社區民眾與LGBT族群的互動與暸解，並開啟寬廣的視野與體認對方的遇境，不論是選擇什麼角色、身分認同、身體樣貌，我們期盼在新竹彩虹文化祭的這一天，可以不用活在社會的期待之中，不再被他人定義，就算被別人貼上標籤，也要拿回屬於我自己的詮釋方式。擁抱並接納自我，真正的勇敢是願意給自己價值。

活動當天集結全台各地的民間團體與在地友善商家進行擺攤，今年5月台灣成為亞洲首個同婚合法化國家，今年也安排「台灣伴侶權益推動聯盟」、「婚姻平權大平台」、「台灣同志諮詢熱線」、「新竹市性別友善行動聯盟」、「苗栗愛轉來平權遊行小組」來新竹與民眾面對面進行交流並透過對話，讓民眾看見同志的日常，以及同婚合法化後的幸福伴侶故事。晚上則播放跨界影展-大娛樂家，將北大公園打造為露天電影院，希望社會能減少歧視與偏見、增加和諧與祝福。

GisneyLand風城部屋為衛福部疾病管制署委託台灣紅絲帶基金會於2011年成立於新竹市，提供桃竹苗地區同志族群交流、社群多元課程、藝文展覽、健康諮詢和匿名篩檢等服務，也以社區總體營造的方式於新竹地區每年辦理大型社區活動，讓新竹市民能在日常生活中輕鬆的接觸到性別與疾病防治相關議題，並看見生活在城市裡的多元族群，進而消弭污名與歧視，期盼讓竹市成為幸福平等並尊重接納的多元城市。