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林智堅五星學習之旅　訪七星潭取經食魚教育與海洋觀光

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▲新竹市長林智堅五星學習之旅第二站，前往花蓮縣。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅五星學習之旅第二站，前往花蓮縣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

「超越藍綠，市政優先」，新竹市長林智堅五星學習之旅第二站，前往東台灣觀光大縣花蓮縣，今（20）日上午與花蓮縣首位女性縣長徐榛蔚展開首次會談，林智堅表示，市政不分藍綠，徐榛蔚縣長一上任即獲五星縣長，深獲縣民肯定，因此率團來學習請益；此行林智堅也參訪位在七星潭的「洄游吧Fish Bar」定置漁場，體驗漁獲從大海到餐桌的完整歷程，交流食魚知識、友善海洋與環境永續的教育新知，「希望可以將洄游吧的食魚教育和海洋環境永續理念帶回新竹」，取經花蓮在農漁業、食魚教育及海洋、城市觀光的成功經驗，促進竹市觀光再升級。

林智堅表示，花蓮縣好山、好水、好空氣、好幸福，希望向同為五星的花蓮縣府團隊學習請益，市政沒有奇蹟只有累積，透過走出新竹市，向別的縣市學習，在市政推動上才能有更多的創新與突破；他說，花蓮縣得天獨厚的自然壯麗景觀，在觀光政策推動上著墨深，有很多值得新竹市學習的地方，在程式語言教育、觀光與農業上，雙方一定要多方交流學習，共同行銷兩縣市的優點，期盼新竹市與花蓮縣透過友善的往來、共榮共好，讓台灣發展更美好，最後更邀請花蓮縣府來新竹市體驗這座城市的熱情與魅力。

林智堅也向花蓮縣府團隊分享新竹市近年來「以小博大」改頭換面的故事，新竹市是座小而偉大的城市，具有三高一低獨特DNA，所得高、出生率高、教育程度高，以及全國平均年齡最低，更是台灣高科技產業發展重鎮，整座城市充滿活力與生命力；此外，新竹市近年也致力發展觀光，透過全國古蹟密度最高的舊城區，讓全國看見新竹市深厚的歷史文化底蘊，不再是座路過的城市，未來希望能借鏡花蓮的成功經驗，幫助新竹市觀光更上層樓，表現更亮眼。

徐榛蔚表示，感謝林智堅市長千里迢迢來到花蓮，彼此交流，透過市政簡報帶給縣府團隊很多新的觀念，她分享花蓮縣的縣政治理、醫療資源、教育政策等等，以及花蓮縣身為觀光與農業大縣遇到的施政困境，希望可以透過今天兩縣市交流，在有機農業、程式語言教育推動上都能有更多合作，雙方彼此優點互補，一起為人民福祉努力。

新竹市團隊19日下午也特地造訪位在花蓮七星潭的定置漁場「洄遊吧Fish Bar」，體驗漁獲從海洋到餐桌的完整歷程，在青年創辦人黃紋綺的介紹下，透過動畫、圖表及實體漁網了解海洋、漁業捕撈的知識、觀念及文化，在黃紋綺的帶領下，林智堅市長走到七星潭海灘，實地觸摸定置魚網與近海捕魚用竹筏，難得體驗太平洋的捕魚文化。

林智堅在現場更與創辦人黃紋綺一同捲起袖子圍上圍裙，化身型男大主廚，親自料理尚青的漁獲，動手做鮮魚下午茶「曼波魚檸檬凍飲」、「香煎鬼頭刀」，新鮮好味道讓大家搶食一空，大讚「真是難得的美味下午茶」，黃紋綺也現場進行「海洋知識學堂」搶答活動，一一提出海洋及漁撈問題要考驗大家，沒想到從小就「住海邊」林智堅市長一一回應正確答案，也讓黃紋綺驚豔「市長的海洋知識太專業了」。

林智堅表示，他從小在香山南港有「蚵仔寮」之稱的漁村長大，非常熟悉漁村日常，上任後更關心竹市漁民及漁業發展；日前在天下雜誌38周年的活動上，被「洄遊吧」創辦人黃紋綺返鄉投入接手家中定置漁場並加以轉型的熱情所感動，因此趁著這次五星縣市參訪之旅，特別安排一定要來體驗如何將漁業結合觀光及教育，讓傳統漁業再加值。

行政處長白舒樺表示，林智堅市長上任後重視城市美學與市民需求，積極推動各項城市改造與公共建設更新，路平計畫、進擊的公園、新竹之森、微笑水岸、新校園運動、新竹公園及動物園再生、新竹大車站等多項讓市民有感的計畫，逐步翻轉這座城市，並秉持「市民第一、建設優先」初衷，鼓勵市府團隊沒有最好，只有更好，持續改變新竹市，創造城市光榮。

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