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老婆被起底是PTT神級正妹！連千毅寵孕妻「加薪10萬元」

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圖、文／鏡週刊

網紅直播主連千毅因與一名寵物店老闆在網路上釀糾紛，連日引發兩派人馬大亂鬥，砸店、衝撞倉庫、開槍全上演，警方昨（19日）出動大批警力，將滋事的幫派份子逮捕到案。事後連千毅過去的所有爭議言行又被攤開，意外讓他的石姓正妹老婆曝光。由於石女日前曾在PTT表特版被封為「神級正妹」，她的美照也引發鄉民瘋傳討論。

一連3天鬧上社會版的連千毅相關爭議一籮筐，包括他之前的言行引發三重角頭不滿之事又被挖出， 當時他的妻子石女就在臉書力挺丈夫，引發網友暴動肉搜，得知她的美貌在2013年曾被PTT表特版令人為之驚豔。

連千毅的妻子石女曾在高雄鼎山夜市擺攤被發現。（翻攝PTT）

本刊調查，連千毅的石姓妻子不僅擁有高顏值，還有172公分模特兒般身高和豐滿胸圍，天使臉孔、魔鬼身材與日本漫畫《航海王》中的高人氣女主角「娜美」非常相似，更被稱為「真人版娜美」，美照也在網路瘋傳。

石女在連千毅言行發生爭議時仍力挺老公。（翻攝PTT）

石女在成為連千毅的妻子前，在高雄鼎山夜市擺攤被目擊，目前她已經成為2個孩子的母親，不過臉蛋、身材依舊，連千毅也對她疼愛有加，2人不時在網路上放閃。石女還在臉書上透露，連千毅為了慰勞她生小孩的辛勞，除了請外籍看護來幫忙照顧，更讓她「加薪10萬元」。石女感動地告訴網友，自己的老公是「寵妻魔人」，也讓不少網友欽羨連千毅不但事業做得大，家庭生活也相當得意。

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