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民進黨團：大陸透過「斷邦交」等四手段　企圖影響台灣選舉

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▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，另一太平洋島國友邦吉里巴斯也在20日與我國斷交，中華民國正式邦交國家減少至15個。對此，民進黨立法院黨團發布新聞稿表示，中國大陸透過「假訊息」、「抓人質」、「斷陸客」、「斷邦交」，意在影響台灣選舉，對於此等行為表達嚴正的譴責。

民進黨團表示，針對中國大陸一再透過金錢與政治上的壓力，打壓我國的國際空間，不斷策動我邦交國與我斷絕外交關係，民進黨團對於此等作為，表達嚴正的譴責。

民進黨團指出，中國大陸選在台灣大選前刻意操作，不斷以利誘方式奪取我邦交國，步步進逼，這些作為讓台灣人民更加清楚看到中國大陸的蠻橫，目的就在迫使台灣接受「一國兩制」。

民進黨團說，絕大多數的台灣人民已明確表達，「我們絕不接受一國兩制，也不會向中國大陸政府低頭」，台灣是一個自由民主的主權獨立國家，中國大陸在國際上不斷壓迫台灣，凸顯中國大陸極權主義一步步威脅民主體制，應該為世界自由民主陣營所唾棄。

民進黨團也提到，外傳中國大陸擬訂「台灣介選計畫」，除以「假訊息」干擾台灣輿論、「抓人質」影響台灣民心、「斷陸客」影響台灣產業，更擬在中共建政七十週年前夕，「斷邦交」挖走台灣邦交國，預算無上限，未來恐更啟動包括壓縮台海中線的海空軍事行動，乃至有「務致島內社會對蔡英文當局之疑慮與不信任達至最高」、「壓制蔡英文及民進黨於明年島內大選支持於最低」之言。

民進黨團認為，從中國大陸選在我總統、立委選前刻意操作斷交事件，製造輿論，影響我選舉動機昭然若揭，也更證實2020的大選是台灣人民對抗中國大陸極權政府鴨霸蠻橫的關鍵時點，台灣人民更應該用選票告訴中國大陸政府，共同守護台灣民主自由的堅定決心。

民進黨團也呼籲國民黨認清事實，不論民進黨或國民黨執政，中國大陸打壓與霸凌台灣從未停歇，我國的主權尊嚴與國際參與不應被打壓，更不應來自中國大陸的施捨，朝野政黨應一致對外，唯有共同守護我國主權、民主自由的生活方式，我們的子子孫孫才有自由民主的未來。

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