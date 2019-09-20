高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

▲爭取高鐵到屏東聯盟認為，左營支線分岔並非最佳選項。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

「爭取高鐵到屏東聯盟」今（20日）發布聲明重申，高鐵延伸屏東計畫正進行路線評估，屏東高鐵站極高可能位於六塊厝地區，還是希望政府應謹慎評估路線，左營支線分岔並非最佳選項。

聯盟表示，初評報告書提到關於路線基本上是由進高鐵左營後再新設路線往北沿水管路至水管路轉彎處岔出，新建高鐵的路線構造物，包括高架橋、山岳隧道及跨高屏溪橋梁，以高鐵專用路線方式連接至屏東車站，對目前營運造成影響較小。

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聯盟認為，高鐵延伸屏東應該朝主線延伸方案、設置始發站為主，並提高運量作為主要原則、高鐵延伸屏東應該進入高屏區域聯合治理框架、高鐵延伸屏東應該設法克服土地徵收與工程機電難題。

對於左營延伸到六塊厝後，預期屏東支線是以1小時2班車次（一南一北)）將嚴重影響高鐵運量，聯盟指出，造成外界所嚴重質疑的蚊子車站狀況，不希望車站變成蚊子車站，但是政府似乎正在朝這個方向主導，不能認同未來以支線方式來搪塞屏東民眾乃至於台灣人民對於高鐵運輸日益高漲需求，希望政府能有系統性思考，讓高鐵延伸屏東是以主線延伸方案為主。

聯盟最後強調，高鐵主線延伸屏東方案，可以呼應行政院長蘇貞昌的西部高鐵、東部快鐵原則，並符合高鐵環島可行性，目前仍以交通部規畫的第四方案，即高雄小港機場到屏東潮州地區為最佳路線。