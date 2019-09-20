　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲爭取高鐵到屏東聯盟認為，左營支線分岔並非最佳選項。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

「爭取高鐵到屏東聯盟」今（20日）發布聲明重申，高鐵延伸屏東計畫正進行路線評估，屏東高鐵站極高可能位於六塊厝地區，還是希望政府應謹慎評估路線，左營支線分岔並非最佳選項。

聯盟表示，初評報告書提到關於路線基本上是由進高鐵左營後再新設路線往北沿水管路至水管路轉彎處岔出，新建高鐵的路線構造物，包括高架橋、山岳隧道及跨高屏溪橋梁，以高鐵專用路線方式連接至屏東車站，對目前營運造成影響較小。

請繼續往下閱讀...

聯盟認為，高鐵延伸屏東應該朝主線延伸方案、設置始發站為主，並提高運量作為主要原則、高鐵延伸屏東應該進入高屏區域聯合治理框架、高鐵延伸屏東應該設法克服土地徵收與工程機電難題。

對於左營延伸到六塊厝後，預期屏東支線是以1小時2班車次（一南一北)）將嚴重影響高鐵運量，聯盟指出，造成外界所嚴重質疑的蚊子車站狀況，不希望車站變成蚊子車站，但是政府似乎正在朝這個方向主導，不能認同未來以支線方式來搪塞屏東民眾乃至於台灣人民對於高鐵運輸日益高漲需求，希望政府能有系統性思考，讓高鐵延伸屏東是以主線延伸方案為主。

聯盟最後強調，高鐵主線延伸屏東方案，可以呼應行政院長蘇貞昌的西部高鐵、東部快鐵原則，並符合高鐵環島可行性，目前仍以交通部規畫的第四方案，即高雄小港機場到屏東潮州地區為最佳路線。

ET快訊
老婆被起底是PTT神級正妹！連千毅寵孕妻「加薪10萬元」
林志穎對iPhone 11冷感！心中最愛是這「傳奇款式」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

車停好市多！「叩」屁孩下秒開門猛撞　三寶媽裝沒事：快走...網氣炸：沒家教

9年前「史上最驚恐開箱」...人妻：耗盡千年功力　結局2萬網讚爆：太猛了

商業周刊／神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

召喚你的創意 ! 信義房屋祭最高51萬獎金等你挑戰

無奈氣候變遷！青年學子挺身籲2020總統候選人提治理願景

「大人比小孩幼稚」　彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

高鐵南延路線評估中...民團重申「左營支線分岔不是最佳選項」

車停好市多！「叩」屁孩下秒開門猛撞　三寶媽裝沒事：快走...網氣炸：沒家教

9年前「史上最驚恐開箱」...人妻：耗盡千年功力　結局2萬網讚爆：太猛了

商業周刊／神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

召喚你的創意 ! 信義房屋祭最高51萬獎金等你挑戰

無奈氣候變遷！青年學子挺身籲2020總統候選人提治理願景

「大人比小孩幼稚」　彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

「永新幸福農場中途之家」揭牌　黃偉哲：為迷途知返復歸者找新活路

2019全國古蹟日週末登場！　立法院21日對外開放參觀

熊熊性感繃帶裝「傲人G彈滿出來」！豪露側乳讓言明澔臉紅了

王宏恩／從郭台銘聲明稿回推　他看到了什麼但不便明說？

別學了！「柴柴PK迴聲娃」敗北後快逃　網笑：最後有亮點

中職／ELEVEN SPORTS度過斷訊危機　明年續轉樂天賽事

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

中職／富邦拼季後賽！大雨攪局　包林傑無法順利投1休4

新竹彩虹文化祭周末登場　打造北大公園成彩虹馬戲團

生活熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

買到iPhone 11機王！他..

烤餅乾送同事　卻看到整包躺垃圾..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

寶寶版開箱！萌炸2萬網友

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

一拿到手就悲劇！iPhone摔..

塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越..

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

怕流浪喵破壞…車主鋪滿圖釘海！

回家拆好市多女襪！她一聞崩潰：..

左右2女傳衛生棉救急！她幫傳秒..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜頒破案獎金！酸中央：像淹水只看高雄

高雄市治安亮紅燈！發生砸店、開槍、開車衝撞等事件，也讓韓國瑜非常震怒，並撂下重話，就在韓國瑜發怒的6小時之內，順利將寵物店槍擊案的8名嫌犯逮捕到案。而韓國瑜臨時宣布今(20)日下午3時10分韓國瑜將前往前鎮分局慰勞員警並頒發破案獎金。

5天斷2國　蘇貞昌：這次是很OVER了

憶兒時住居迷了路　熱心警助返家

設計展表演　滅火器＋明華園上陣

高鐵南延股價跌曾銘宗嗆告　蘇貞昌妙回

關鍵字：

爭取高鐵到屏東聯盟高鐵南延蘇貞昌屏東高雄六塊厝左營

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

柴油車加95無鉛　24萬飛了

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

植物人昏迷躺5年奇蹟醒來！2年後「結局好心酸」

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面