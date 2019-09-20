惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

▲2名惡女隨地小便不聽勸，竟痛毆對方，示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江縉雲縣日前有兩名女子隨地小便，被一名清潔工制止，竟然惱羞成怒撂人痛毆對方和其丈夫。目前，清潔工夫婦還在醫院治療，而施暴的三人則以行政拘留處罰。案件曝光後，引來一票網友怒斥，「人不要臉了真是厲害」、「有什麼臉打人」、「素質低下」。

綜合陸媒報導，這兩名女子16日和一名男性友人吃完消夜、喝完酒後，就在美食廣場的某處路邊隨地小便，不料被一名正在打掃的清潔工上前制止，不但不聽勸告，反而還痛扁對方一頓，相當荒謬。

曝光的影片顯示，清潔工的丈夫被毆打倒地，地上滿是血跡，而一旁則有一名白色上衣的女子向在場婦人怒噴，「你要去報警就去報」，完全不見悔意。警方接獲報案後，立即前往現場處理，並協助醫護人員將清潔工夫婦送醫治療。

目前，施暴的三人因尋釁滋事被警方處以行政拘留，而受傷的清潔工夫婦還在醫院治療。對此，許多網友紛紛怒斥，「制止你可以不聽，但是打人就不行」、「簡直無法無天」、「女子隨地大小便？還打人吐血？不知廉恥」、「好可憐啊環衛工只是勞動人民」、「要點臉，老大不小的了」、「全國人民都知道你隨地小便了」。

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