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Instagram新禁令！「減肥、整形」宣傳貼文刪光　阻擋18歲以下用戶瀏覽

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▲▼ instagram。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Instagram未來將禁止「推廣減肥、整形」的貼文出現在平台上。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

Instagram（IG）於18日宣布，未來會加強管制「推廣減肥、整形」的業配貼文，阻止18歲以下的用戶觀看相關內容，只要是宣傳某產品可助人減肥瘦身的內容都會被刪除，該新政策也適用在母公司Facebook平台。屆時也會新增功能鍵，開放用戶檢舉違規貼文，一起共同監督。

綜合外媒報導，Instagram官方指出，某些聲稱可幫人快速減肥的宣傳內容，都不會在平台上出現，其餘像是節食或醫美相關的貼文，如果是意圖吸引消費者去購買的話，也會受到限制。

據了解，Instagram官方還會在介面上「新增功能鍵」，開放讓用戶檢舉違反新政策的貼文，而官方團隊則會做出制裁。

請繼續往下閱讀...

Instagram母公司 facebook也將採用該新政策，藉以保障用戶權益。Instagram 公共政策經理科林斯（Emma Collins）則說，他們希望 Instagram 能夠給用戶一個正向平台，他們也會繼續努力，減低用戶在使用平台時的壓力。

對此，近年積極參與「身體自愛運動」的女藝人賈米拉•賈米爾（Jameela Jamil）則表示，這個新政策是對抗「不適當節食」與「排毒美容」運動的重大勝利。

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