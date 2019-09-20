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旱溪以前髒亂點半年後成新亮點　盧秀燕：持續推動綠美化

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▲盧秀燕上任半年，將原本髒亂的旱溪改善成新亮點。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕和民代、官員一起同框打卡。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市旱溪兩旁人行道與自行車道興建已久，一直都有老舊破損等問題，台中市政府建設局推動綠美化工程，「人車雙道都改善！」第一期豐原區南陽橋至金谿橋間西岸僅花半年即改善，今年7月完工，市長盧秀燕20日到場視察，肯定成果，「過去髒亂點，現在新亮點」。

▲盧秀燕上任半年，將原本髒亂的旱溪改善成新亮點。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕表示，將持續推動旱溪綠美化。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，豐原是原台中縣的首善之區，旱溪周邊過去有路面不平、環境髒亂等問題，市府她上任半年以來，立即編列經費改善，除了優化環境外，也設置照明設備及石椅，讓親子在假日休憩有個好去處，此外，包括「豐富專案」、旱溪河岸整治、中正公園修建等工程都已陸續展開，相信將為地方帶來新亮點。

▲盧秀燕上任半年，將原本髒亂的旱溪改善成新亮點。（圖／台中市政府提供）

「打造豐原新左岸！」立委江啟臣表示，旱溪工程第一期已完工開放，從小工程就可看出市府的細心與努力，他將持續要求第三河川局加強旱溪河床整治，並延伸至上游，期待未來在河岸周邊舉辦音樂會，打造台中版的塞納河左岸，吸引更多人潮進駐。

市議員張瀞分指出，豐富專案土建工程歷經多任市長未能順利啟動，盧市長上任後才終於動工，有助地方繁榮，她更說，過去豪雨來臨，旱溪容易淹水，現在推動防汛工程，周邊也進行綠美化，讓旱溪變得更漂亮，「這就是都市的進步！」

建設局長陳大田表示，旱溪全長約18.2公里，兩岸沿線的行人步道及自行車道跨越豐原區，經過潭子區、北屯區、太平區至東區，第一期工程優先執行南陽橋至金谿橋間西岸景觀空間改善，長度約1.1公里，工程經費約為1654萬元。第二期旱溪樂業橋至東門橋段改善正施工中，預計明年初可完工。

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