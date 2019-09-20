回嗆「砸錢挖友邦」　陸外交部：習慣「金錢買外交」的人理解不了

記者蔡紹堅／綜合報導

索羅門群島、吉里巴斯接連在16、20日與台灣斷交，總統蔡英文指出，台灣不會與大陸競逐金錢外交，應付不合理的要求。大陸外交部發言人耿爽20日回應，台灣某些人的言論再次暴露了他們「以己之心度人之腹」的心態，「習慣於用『金錢買外交』的人可能理解不了，原則是買不來的，信任也是買不來的。」

▼蔡英文說明索羅門群島斷交。（圖／記者季相儒攝）

耿爽在例行記者會上表示，不久前在所羅門群島做出與台灣當局「斷交」決定的時候，島內有些人用同樣的說辭混淆視聽、顛倒黑白，「這裡我要再次重申，台灣島內某些人的這些言論再次暴露了他們『以己之心度人之腹』的心態。」

耿爽指出，習慣於用「金錢買外交」的人可能理解不了，原則是買不來的，信任也是買不來的，「我要再次重申，吉里巴斯政府做出承認『一個中國』原則並同中國復交的決定再次充分說明堅持『一個中國』原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋。」

耿爽強調，「我們相信同擁有14億人口，作為世界第二大經濟體，擁有光明廣闊發展前景的中華人民共和國建立和發展外交關係，必將為吉里巴斯的發展帶來前所未有的機遇，我們也願意同基方共同努力，來掀開兩國關係發展新的一頁。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）