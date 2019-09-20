吳子嘉贏了！質疑台鐵千億列車弊案…不起訴：喚起大眾注意公共事務

▲吳子嘉因質疑台鐵採購韓國列車有弊端被控妨害名譽。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委林國慶與《美麗島電子報》董事長吳子嘉，在2018年間先後質疑台鐵採購列車車廂案，疑有綁標圖利韓商弊案，台鐵和韓商現代樂鐵公司分別控告2人涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查後認為，2人都是根據已揭露的相關公眾事務加以評論，用詞也許誇張，但目的是喚起大家注意公眾事務，20日以罪嫌不足為由處分不起訴2人。

2018年10月間，網路瘋傳林國慶揭發台鐵採購列車標案，疑似技術性排除台灣車輛公司，讓韓國業者得標，吳子嘉則另外撰文，並且上政論節目，直指台鐵1994年向韓商購買400輛列車，交貨後故障不斷，求償17億元卻以3千萬元和解然後又以253餘億元向韓商現代樂鐵購買520輛空調通勤電聯車。

▲檢察官認為林國慶質疑弊端屬合理評論。（圖為資料照／記者翁伊森翻攝）

台鐵當時反駁表示，整體購置及汰換車輛計畫採最有利標評選委員隨招標公告公開，以公開透明辦理採購，並和韓商現代樂鐵分別控告吳、林提起妨害名譽告訴。

但檢察官調查認為，台鐵採購列車與屬可受公評之事，吳、林針對已揭露的事項加以評論，雖用詞誇張，但目的也只是喚起大家注意公眾事務，屬合理評論；此外，吳子嘉另在政論節目中指高雄市農會理事長蕭漢俊挺韓，根本是「兩面人」，另外被蕭提告部分，因也屬可受公評之事，因此在20日同時處分不起訴吳。

姊妹們，給他好看

【其他新聞】

「6女全裸入鏡」色影師更衣室偷裝針孔！少女Coser夢崩裂

召妓法官撤職「不改本色」 趁復健偷襲護理師大腿：口罩遮住妳的漂亮臉

圈購未上市股票3個月賺10% 股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億