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商業周刊／神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

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圖／商業周刊提供。

文／蘇曉音　攝影／高大鈞　插畫／陳于峰

位在雲林縣西南端的北港小鎮，一直以來，就是當地農作物的集散地，更有香火鼎盛的媽祖廟，聚集四面八方而來的信徒，讓小吃因此蓬勃了起來；而廟宇與信仰的需求，繼而衍生出各具特色的民俗工藝，加上在地的歷史遺跡，走在其中能一窺小鎮的絕代風華。

車還未開進最熱鬧的中山路，我問：「為什麼北港在雲林？台北的南港因在基隆港以南，稱為『南港』，那北港到底在哪個港口以北呢？我怎麼找不到這個港口？」在地人回答我：「這跟地理位置沒關係，關鍵是優雅。」仔細了解才知道，最初居住在此的平埔部落名為「Ponkan」，被閩粵移民音譯為「笨港」，後來才轉為「北港」。

清康熙33年（西元1694年）時，佛教臨濟宗第34代僧「樹璧禪師」，從湄洲天后宮奉請一尊媽祖神像。6年後，在今媽祖廟前左側建了祠堂，媽祖信仰落地生根，不但凝聚在地信仰，後來更影響全台，每年農曆3月19日起，媽祖娘娘誕辰祭典，小鎮擠進眾多信徒，今日成了全台重要的宗教活動之一。

請繼續往下閱讀...

300多年前居民捐款合建「天妃廟」（百多年後改名「朝天宮」）開始，廟宇工藝成了許多工匠、藝師的舞台，就像西方藝術家為教堂繪圖般，它是極神聖的工作，廟宇工藝與信仰力量，在此結合凝聚成一股向心力，將信徒的心緊緊相繫。

北港本就是貨物集散地，加上絡繹不絕的香客，加速小吃發展，以廟為中心，方圓1公里內，可品嘗到許多在地滋味。來趟北港，感受這片土地的真與美。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1662期。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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