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輕颱塔巴直撲日本！　21日最新「航班異動」懶人包

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▲▼華航Airbus A330-300 編號B18307客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲出國旅客要隨時注意航班異動。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

第17號颱風「塔巴」維持輕颱強度，以時速9公里速度朝西北西前進，受到颱風外圍環流影響，台灣虎航宣布，20日兩班沖繩來回航班將提前起飛，21日也有2航班延飛；華航亦宣布，21日將有2航班延遲起飛；長榮也說，21日將有2航班取消。

台灣虎航

請繼續往下閱讀...

台灣虎航表示，基於飛行安全考量，今日IT232桃園-沖繩那霸航班，提前至17:20起飛；IT233沖繩那霸-桃園航班，提前至20:40起飛，提醒乘客留意。

台灣虎航說，明（21）日也有2航班將延遲起飛，包含IT230桃園-沖繩那霸航班延遲至13:30起飛，IT231沖繩那霸-桃園航班延遲至15:50起飛。

華航

受塔巴颱風影響，華航明（21）日琉球航班將延飛。明天9月21日CI120/CI121桃園往返琉球，預期受到颱風影響，將會延遲起飛，提醒近日欲前往搭機或接機前，隨時注意華航網站航班異動資訊。

長榮

受塔巴颱風侵襲日本影響，長榮航空航班明（21）日有航班異動，包含桃園往返沖繩BR112、BR113取消，以及桃園往返沖繩BR186、BR185將放大機型，由A321改為B777飛航。

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