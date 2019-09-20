桃捷綠線工程開工　蔡英文：中央地方齊心完成三心六線願景

▲蔡英文總統出席桃園捷運綠線開工儀式上指出，中央地方齊心完成三心六線願景。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

總經費高達190億元的桃園捷運綠線GC03標地下統包工程20日舉行開工儀式，蔡英文總統表示，桃園是全台發展最快速的城市，中央將給予最大支持，協助桃園提升發展動能，讓台灣第六都成功轉型；蔡英文還意有所指強調，「中央地方齊心協力，一定可以完成三心六線願景」，讓捷運綠線如質如期完工。

鄭文燦指出，捷運綠線GC03標地下段統包工程，全長5.79公里，共有G07至G12共6座地下車站，總經費約190.2億元，工程起迄點為桃園火車站至北出土段，這個地下隧道工程經過桃園市中心中正路上的復興路到慈文路區段，路幅寬度僅15公尺，經專業團隊評估後採用比傳統潛盾機口徑更大（直徑8.2公尺）的中圓潛盾機，以上下疊式配置進行隧道掘進，參考國際間地鐵案例，將部分月台納入隧道內，減少對市中心路面開挖造成交通不便。

▲蔡英文、桃園市長鄭文燦等人在桃園捷運綠線開工儀式上，捻香祈求工程順利完成。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，目前規劃G07（桃園）站為地下六層結構，開挖深度超過40公尺，也是國內捷運地下車站開挖深度之最，需克服施工開挖安全與永久結構安全課題，綠線整體工程中最艱鉅的路段就屬GC03標潛盾段，未來在G08站及G09站路外車站，因環境因素，將採側面挖掘方式銜接車站月台與潛盾隧道，這項工法也是目前國內捷運工程首例。

▲蔡英文、桃園市長鄭文燦等人主持桃園捷運綠線開工動土儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園捷運綠線預計於2025年完成第一階段工程，2026年完成地下段整體工程，未來桃園軌道路網可連結桃園、中壢、航空城等「三大都心」，藉由機場捷運、捷運棕線與捷運三鶯線延伸八德段與大台北都會區捷運系統串聯，完成北北桃1小時生活圈目標。

蔡英文致詞時表示，桃園在鄭文燦市長帶領下，市政建設有目共睹，上任以來用心推動桃園軌道建設，從自籌款到中央補助等，所有財務籌措花了很多心血，桃園是全台發展最快速的城市，中央將給予最大支持，協助桃園提升發展動能，讓台灣第六都成功轉型，桃園首條自主興建的捷運綠線GC03標開工，她很高興與大家共同見證桃園交通建設軌道計畫向前邁進，中央地方齊心協力，一定可以完成三心六線願景，讓捷運綠線如質如期完工。

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