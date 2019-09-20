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「頭真的好痛」！男坐草叢狂揮開山刀自砍　頭顱血肉模糊慘死

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▲ 莊姓男子穿戴特警裝備，持盾牌、開山刀朝警方逼近。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男子難忍頭痛，竟拿開山刀自砍頭部數十下身亡。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中市一名男子日前陳屍南屯區某橋下草叢內，頭部有數十處刀傷，警方原以為是命案，經調查後發現，男子患有重度憂鬱症，且因頭痛難耐，數度輕生未果後就離家出走，最後疑似拿自家開山刀猛砍頭部，結束自己生命。家屬對死因沒有意見，檢警認定是自殺，隨後將遺體發還處理後事。

第四警分局約在一個禮拜前獲報，南屯區與烏日區交界處的橋下草叢內，有打漆彈民眾發現一具男性屍體，頭部血肉模糊，現場還遺留一把開山刀。警方到場後立刻拉起封鎖線，發現死者為一名中年男子，起初懷疑可能他殺，立刻組成專案小組並報請檢察官相驗解剖。警方也查出死者身分，發現竟是日前通報失蹤，患有重度憂鬱症的男子，立刻通知家屬。

家屬到場時悲傷不已，表示男子近日因為頭部劇烈疼痛而感到相當困擾，看醫生吃藥都沒改善，甚至因此多次尋短未果；男子不久後就無故離家出走，雖然報警協尋，但仍音訊全無，現場的開山刀，其實是家裡的，懷疑可能是他到這邊自殘輕生。

檢警經解剖並勘察現場跡證後認為，死者衣著整齊，身上沒有打鬥痕跡及傷痕，現場草叢也沒有遭人拖行及他人腳印，研判應是自殘身亡，結案後將遺體發還給家屬處理後事。

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