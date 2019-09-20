5天痛失2邦交國　民進黨：不會在威逼下接受一國兩制

▲總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）



記者黃巈禾／台北報導

太平洋國家索羅門群島繼16日與我國斷交後，另一太平洋島國友邦吉里巴斯20日也與我國斷交，中華民國短短5天內失去2個邦交國，目前僅剩15個。對此，民進黨發布新聞稿表示，不會在威逼下接受一國兩制。

民進黨表示，嚴正譴責中國大陸再度以金錢外交等手段奪取我國邦交國吉里巴斯，並企圖此手段逼迫對台灣大選進行介入干預，並試圖以此手段迫使台灣接受「一國兩制」主張，在此聲明台灣人民不會接受任何不當勒索，更不會在威逼之下，接受自動放棄國家主權與民主價值的「一國兩制」主張，在此正告大陸政府，以掠奪我邦交施壓台灣人民，不僅不會得到台灣人民的認同，也得不到國際社會的尊敬。

民進黨指出，中國大陸奪取我國在太平洋地區的兩個邦交國，是對國際與區域局勢和平穩定的嚴重破壞，也是對兩岸關係和平穩定的嚴重挑釁，中國大陸的威權擴張行徑，已嚴重影響國際社會，此舉也使得包括美國在內等台灣的民主同盟夥伴國家的嚴重關切，要正告中國政府，台灣與世界民主國家的價值同盟，並不會受到斷交事件的阻礙；相反的，將持續深化與更多理念相近的民主同盟之間的夥伴關係。

民進黨提到，鄭重提醒國人，中國大陸政府在主席習近平主政下，已明確發展出「台灣介選方案」，意即2020介入台灣大選的計畫，此計畫將包括幾項惡劣手段，第一，持續以金援奪取我友邦，第二，阻礙台灣參與國際組織，第三，升高軍事恫嚇手段，第四，以資訊站假訊息引導輿論，第五，續滲透我基層組織，第六阻礙兩岸經貿正常往來。

民進黨呼籲，對於這些干擾大選的措施與手段，我們必須團結一致，絕不能呼應中國大陸的政治主張；此外，也要再度嚴正表達，中國大陸對台灣大選的干預作為，不僅不會成功，也只會有反效果，而中國大陸要以此手段，迫使台灣接受一國兩制，「我們要在此回答，我們不會接受，過去不會，現在不會，未來也不會！」

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